Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178951
ИКТ 13907
Организации 10813
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25901
Персоны 76956
География 2896
Статьи 1536
Пресса 1230
ИАА 705
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2669
Мероприятия 861

Тиханов Кирилл


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 «Диасофт» выпустил продукт для расчета показателя долговой нагрузки 1
11.07.2023 «Диасофт» разработала продукт для учета получаемых банком субсидий 1
17.08.2022 Росбанк внедрил решение «Диасофт» по кредитованию юрлиц в своих филиалах 1
27.10.2021 «Диасофт» представила решения для расчета графиков платежей по финансовым продуктам 1
12.08.2020 Экспертиза: как банки и ИТ-компании подстроились под закон, вступивший в силу за три дня 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Тиханов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 958 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 235 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5045 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 287 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2689 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32492 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69518 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5443 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3792 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 328 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1399 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 432 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2229 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54164 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5648 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10888 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 324 3
Depositphotos - фотобанк 422 1
Покладов Кирилл 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49787 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6920 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25091 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 602 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1128 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1232 1
Кредитование - Автокредитование - Сar loans 93 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4292 1
Федеральный закон 353-ФЗ, 106-ФЗ - О потребительском кредите (займе) 5 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 230 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3719 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6018 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3044 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6448 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11387 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8318 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16902 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще