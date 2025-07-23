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«Диасофт» выпустил продукт для расчета показателя долговой нагрузки

«Диасофт» выпустил продукт для расчета показателя долговой нагрузки. С 1 октября 2019 г. банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, это закреплено в указаниях Банка России № 4892-У и № 5219-У. С 1 января 2024 г. расчет ПДН для кредитных и микрофинансовых организаций регламентируется единым актом – указанием Банка России от 16.10.2023 № 6579-У. Оно ввело некоторые уточнения в порядок расчета ПДН. В частности, банки теперь вправе применять модельный подход для определения величины среднемесячного дохода заемщика, который должен одобрить Банк России. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Компания «Диасофт» выпустила новый программный продукт «Расчет показателя долговой нагрузки заемщика» в составе решения «Кредитный бэк-офис». Продукт позволяет рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика – соотношение платежей по кредитам к среднемесячному доходу.

В продукте используются инструменты low-code платформы Digital Q.BPM для проектирования бизнес-процессов, что позволяет легко кастомизировать модель определения величины среднемесячного дохода заемщика.

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«Использование показателя ПДН требуется, чтобы не допустить перекредитования заемщика. Некорректный расчет ПДН грозит искажением нормативов достаточности капитала, что может привести к штрафам. Также это может привести к увеличению резервов, что негативно сказывается на доходах банка. Исключить эти риски позволяет наш продукт «Расчет показателей долговой нагрузки заемщика», – сказал Кирилл Тиханов, руководитель продуктового направления «Кредиты и Резервы» компании «Диасофт».

Показатель рассчитывается с опорой на данные из БКИ и бэк-офисной системы «Диасофт». Также возможна интеграция с бэк-офисными системами других вендоров. Продукт реализован в микросервисной архитектуре, что обеспечивает его отказоустойчивость и высокую производительность.

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