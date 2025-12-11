Разделы

|

«Диасофт» завершила нагрузочное тестирование решения «Кредитный бэк-офис» на российской СУБД Digital Q.DataBase

Компания «Диасофт» завершила нагрузочное тестирование решения «Кредитный бэк-офис»(Digital Q.Loans), работающего на российской СУБД Digital Q.DataBase. Тестирование имитировало нагрузку крупного российского банка из топ-10 с объемом кредитного портфеля 10 млн кредитных договоров. В результате было выявлено, что решение на базе доработанной под прикладные задачи СУБД демонстрирует значительное превосходство в производительности по сравнению с PostgreSQL, показывая улучшение по отдельным операциям до 5 раз.

Нагрузочное тестирование показало, что начисление по задолженностям длится 1 час 21 минуту, погашение задолженности – 51 минуту. За счет доработок не только в самом продукте, но и в СУБД производительность кредитного бэк-офиса, работающего на Digital Q.DataBase, в сравнении с работой кредитного бэк-офиса на «ванильной» версии PostgreSQL выше в 5 раз.

Кредитный бэк-офис, функционирующий на СУБД Digital Q.DataBase, показывает производительность лучше, чем на Oracle: по начислению по задолженности работает в 2 раза быстрее, по погашению задолженности – в 3 раза быстрее.

Лучшая производительность решения «Кредитный бэк-офис» на СУБД Digital Q.DataBase достигнута с помощью системных доработок в СУБД для более оптимальной работы прикладного решения.

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой
Цифровизация

«Проведенное нагрузочное тестирование показало, что наше программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов по учету кредитных договоров в связке с СУБД Digital Q.DataBase полностью удовлетворяет требованиям крупных банков по скорости и производительности», – отметил Кирилл Тиханов, руководитель продуктового направления «Кредиты и резервы» компании «Диасофт».

«Благодаря системным доработкам наша СУБД Digital Q.DataBase показывает лучший результат по сравнению с «ванильной» версией PostgreSQL. Оптимизация прикладного кода позволила получить производительность лучше, чем на Oracle. Наш подход к оптимизации СУБД позволяет гарантировать бесперебойную работу баз данных на десятки терабайт и высоконагруженных систем, насчитывающих десятки миллионов обрабатываемых объектов», – сказал Илья Виссарионов, директор департамента «Аппаратно-системная платформа» компании «Диасофт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роботы помогли российским застройщикам ускорить работу на 30–40%

Новый Android-троян полностью захватывает смартфон и требует срочный выкуп под угрозой уничтожения всех данных

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

МИЭТ и Yadro открыли совместную научно-исследовательскую лабораторию

Обзор: Цифровизация строительной отрасли 2025

Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще