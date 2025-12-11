«Диасофт» завершила нагрузочное тестирование решения «Кредитный бэк-офис» на российской СУБД Digital Q.DataBase

Компания «Диасофт» завершила нагрузочное тестирование решения «Кредитный бэк-офис»(Digital Q.Loans), работающего на российской СУБД Digital Q.DataBase. Тестирование имитировало нагрузку крупного российского банка из топ-10 с объемом кредитного портфеля 10 млн кредитных договоров. В результате было выявлено, что решение на базе доработанной под прикладные задачи СУБД демонстрирует значительное превосходство в производительности по сравнению с PostgreSQL, показывая улучшение по отдельным операциям до 5 раз.

Нагрузочное тестирование показало, что начисление по задолженностям длится 1 час 21 минуту, погашение задолженности – 51 минуту. За счет доработок не только в самом продукте, но и в СУБД производительность кредитного бэк-офиса, работающего на Digital Q.DataBase, в сравнении с работой кредитного бэк-офиса на «ванильной» версии PostgreSQL выше в 5 раз.

Кредитный бэк-офис, функционирующий на СУБД Digital Q.DataBase, показывает производительность лучше, чем на Oracle: по начислению по задолженности работает в 2 раза быстрее, по погашению задолженности – в 3 раза быстрее.

Лучшая производительность решения «Кредитный бэк-офис» на СУБД Digital Q.DataBase достигнута с помощью системных доработок в СУБД для более оптимальной работы прикладного решения.

«Проведенное нагрузочное тестирование показало, что наше программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов по учету кредитных договоров в связке с СУБД Digital Q.DataBase полностью удовлетворяет требованиям крупных банков по скорости и производительности», – отметил Кирилл Тиханов, руководитель продуктового направления «Кредиты и резервы» компании «Диасофт».

«Благодаря системным доработкам наша СУБД Digital Q.DataBase показывает лучший результат по сравнению с «ванильной» версией PostgreSQL. Оптимизация прикладного кода позволила получить производительность лучше, чем на Oracle. Наш подход к оптимизации СУБД позволяет гарантировать бесперебойную работу баз данных на десятки терабайт и высоконагруженных систем, насчитывающих десятки миллионов обрабатываемых объектов», – сказал Илья Виссарионов, директор департамента «Аппаратно-системная платформа» компании «Диасофт».