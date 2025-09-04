Разделы

ПО Софт
|

Решение Digital Q.Security компании «Диасофт» получило сертификат соответствия ФСТЭК по четвертому уровню доверия

Компания «Диасофт» получила сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия № 4968 от 25 августа .2025 г. для решения Digital Q.Security. Это подтверждает соответствие Digital Q.Security строгим требованиям информационной безопасности, установленным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Digital Q.Security – централизованное микросервисное решение для обеспечения безопасности любых прикладных систем. Согласно сертификату ФСТЭК России, Digital Q.Security реализует базовые функции для работы прикладных приложений, такие как: аутентификация пользователей; управление пользователями; настройка ролевой и атрибутной модели доступа к бизнес-объектам; функциональность API gateway; ведение журнала доступа к бизнес-объектам; централизованное ведение настроек; интеграция с IDM-системами.

Сертифицированное ФСТЭК решение Digital Q.Security позволяет компаниям из любых отраслей экономики привести инфраструктуру в соответствие с указом президента России № 250, федеральными законами 187-ФЗ, 152-ФЗ и приказами ФСТЭК России № 17, 21, 235, 236, 239. Так, использование сертифицированных ФСТЭК ИТ-решений – обязательное требование для работы с государственными информационными системами (ГИС), объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ) и персональными данными. Это дает возможность минимизировать риск кибератак.

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи
Импортонезависимость

Digital Q.Security обеспечивает подтвержденную безопасность как для собственных разработок клиентов «Диасофт», которые используют решение в виде отдельной инсталляции, так и для решений компании, таких как Digital Q.ERP, Digital Q.BPM, Digital Q.PM и других.

Ранее ФСТЭК России была сертифицирована другая платформа «Диасофт» – Digital Q.Security для линейки монолитной Diasoft FA#.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

ИТ-«внучка» «Ростелекома» хочет провести IPO до конца 2025 года

«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ

Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Выпущен рабочий стол для Linux и BSD «почти неотличимый» от macOS. Теперь любой ноут можно превратить в MacBook

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: