Решение Digital Q.Security компании «Диасофт» получило сертификат соответствия ФСТЭК по четвертому уровню доверия

Компания «Диасофт» получила сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия № 4968 от 25 августа .2025 г. для решения Digital Q.Security. Это подтверждает соответствие Digital Q.Security строгим требованиям информационной безопасности, установленным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Digital Q.Security – централизованное микросервисное решение для обеспечения безопасности любых прикладных систем. Согласно сертификату ФСТЭК России, Digital Q.Security реализует базовые функции для работы прикладных приложений, такие как: аутентификация пользователей; управление пользователями; настройка ролевой и атрибутной модели доступа к бизнес-объектам; функциональность API gateway; ведение журнала доступа к бизнес-объектам; централизованное ведение настроек; интеграция с IDM-системами.

Сертифицированное ФСТЭК решение Digital Q.Security позволяет компаниям из любых отраслей экономики привести инфраструктуру в соответствие с указом президента России № 250, федеральными законами 187-ФЗ, 152-ФЗ и приказами ФСТЭК России № 17, 21, 235, 236, 239. Так, использование сертифицированных ФСТЭК ИТ-решений – обязательное требование для работы с государственными информационными системами (ГИС), объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ) и персональными данными. Это дает возможность минимизировать риск кибератак.

Digital Q.Security обеспечивает подтвержденную безопасность как для собственных разработок клиентов «Диасофт», которые используют решение в виде отдельной инсталляции, так и для решений компании, таких как Digital Q.ERP, Digital Q.BPM, Digital Q.PM и других.

Ранее ФСТЭК России была сертифицирована другая платформа «Диасофт» – Digital Q.Security для линейки монолитной Diasoft FA#.