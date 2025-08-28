Разделы

«Диасофт» развивает импортонезависимую СЭД: добавлены no-code настройки и работа с ЭП

Компания «Диасофт» расширяет возможности системы электронного документооборота (СЭД) Digital Q.EDMS – импортонезависимого решения для средних и крупных компаний из любых отраслей экономики. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Digital Q.EDMS позволяет централизовать работу с документами в организации и ее подразделениях, заменив разрозненные системы электронного документооборота. Это помогает сократить трудозатраты персонала, ускорить и упорядочить процессы документооборота.

В состав Digital Q.EDMS входят продукты для автоматизации делопроизводства, кадрового и юридически значимого документооборота, контроля исполнения поручений. Решение интегрируется с ключевыми бизнес-системами для создания единого цифрового пространства работы с документами.

Новые возможности решения Digital Q.EDMS

Реализован полный объем функционала электронных подписей документов (неквалифицированная, усиленная неквалифицированная, квалифицированная электронная подпись), обеспечивающий безопасность и юридическую значимость документов.

Поддержан обмен с операторами юридически значимого документооборота.

Расширены возможности настройки документооборота под задачи компании и ее подразделений; оптимизированы процессы настройки маршрутов согласования документов.

Сергей Рощупкин, руководитель продукта Digital Q.EDMS, компания «Диасофт»: «Пользователям практически любых СЭД знакомы сложности с маршрутизацией согласований. При развитии решения Digital Q.EDMS мы много внимания уделяем тому, чтобы и сами процессы согласования, и управление ими были максимально удобными, понятными и прозрачными. С помощью no-code инструментов, входящих в состав решения, бизнес-пользователи могут легко настраивать оптимальные маршруты и этапы согласований, без привлечения разработчиков».

Решение реализовано в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке.

