«Диасофт» реализовала поддержку регистрации пользователя в мобильном приложении

Компания «Диасофт» развивает функционал для создания мобильных приложений. Теперь добавлена возможность самостоятельной регистрации пользователя. Интерфейс процесса регистрации реализован с помощью платформы Digital Q.Palette, которая помогает разрабатывать пользовательские интерфейсы цифровых сервисов. Платформа содержит low-code-инструменты для проектирования и создания UI-приложений, обширные библиотеки готовых компонентов интерфейсов, шаблоны для проектирования единого UI/UX-дизайна.

Функционал для создания мобильных приложений бесшовно интегрирован с функционалом личных кабинетов, построенных на базе единой цифровой платформы Digital Q.UP. В ходе регистрации пользователя это обеспечивает запуск омниканальных процессов онбординга.

При необходимости ответственный сотрудник организации может верифицировать пользователя вручную или автоматически по заданным правилам. Также возможна настройка проверки физических лиц по спискам в соответствии с федеральным законом №115-ФЗ благодаря интеграции с решением Digital Q.Risk&Compliance.