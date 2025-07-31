Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Диасофт» создала единый центр управления жизненным циклом бизнес-процессов на платформе Digital Q.BPM

Компания «Диасофт» продолжает совершенствовать low-code-платформу Digital Q.BPM, предназначенную для проектирования и управления бизнес-процессами. Платформа включает пять интегрированных инструментов, среди них – «Дизайнер бизнес-процессов» и «Управление и мониторинг бизнес-процессов». Специалисты «Диасофт» объединили эти два инструмента в «Управление бизнес-процессами», создав единый центр управления жизненным циклом бизнес-процессов.

«Управление бизнес-процессами» представляет собой реестр бизнес-процессов, который содержит полный перечень бизнес-процессов организации (от только проектируемых до тех, которые уже находятся в промышленной эксплуатации) и объединяет всю информацию о них.

Реестр включил в себя как возможности «Дизайнера бизнес-процессов» и «Управления и мониторинга бизнес-процессов», так и новый функционал:

В реестре можно группировать, проектировать, автоматизировать, запускать, отлаживать и публиковать версии бизнес-процессов на единой панели управления. Там же можно осуществлять их настройку и мониторинг, а также управлять версиями и правами доступа. Управление всем жизненным циклом бизнес-процессов в едином центре в сочетании с исполнением бизнес-процессов в микросервисной среде – одно из ключевых преимуществ платформы Digital Q.BPM.

Реестр предлагает разным специалистам (аналитикам, архитекторам, разработчикам, бизнес-технологам и сотрудникам службы сопровождения) новый удобный UX-дизайн. У пользователей появилась возможность выполнять все свои задачи в едином личном кабинете. Также они получили доступ ко всем необходимым данным, связанным с бизнес-процессами (авторство, история версий и изменений, настройки, A/B-тестирование и т.д.)

Карточка бизнес-процесса обеспечивает динамическое изменение ключевых настроек бизнес-процессов без внесения изменений в диаграмму и ее публикации. Для этого предусмотрен специализированный интерфейс настроек.

Параметры бизнес-процессов, которые можно менять, не редактируя диаграмму: расписание запуска; распределение версий для тестирования гипотез через подход «Претендент-чемпион»; ключевые показатели эффективности (KPI); хранение истории; шаблоны пользовательских задач.

Кирилл Булгаков, «Нота», «Т1»: Речь идет не просто о создании продуктов, а о становлении полноценного вендора
Технологии идей

Сценарий бизнес-процесса позволяет на основе диаграммы сформировать текстовое описание бизнес-процесса. При необходимости сценарий можно корректировать. На основе этих данных можно составить документ, описывающий регламент работы пользователей по данному бизнес-процессу.

Сценарии предназначены для любого бизнес-пользователя, желающего ознакомиться с бизнес-процессом и получить полное представление о нем. Сценарии использования позволяют изучить процесс в виде пошаговой инструкции с последовательностью шагов (выполняемых пользователями в рамках бизнес-процессов действий) и ожидаемых от выполнения этих шагов результатов работы бизнес-процесса.

Теперь не нужно заполнять описательную информацию для бизнес-процессов при их создании. Платформа предлагает пользователям упрощенный переход к проектированию диаграммы, для этого достаточно нажать одну кнопку и начать проектировать. Создаваемые по одной кнопке диаграммы процессов автоматически попадают в группу черновиков, к ним в любой момент можно вернуться для продолжения работы.

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу
Бизнес

Для удобства пользователей в реестре бизнес-процессов также появился раздел «Избранное», благодаря которому конкретные бизнес-процессы или их группы всегда находятся под рукой в быстром доступе.

Digital Q.BPM входит в экосистему low-code-разработки микросервисных программных продуктов Digital Q. Платформа активно участвует в рейтингах и регулярно побеждает в них. Так, Digital Q.BPM стала лучшей BPM-системой для крупного бизнеса по версии CNews.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

В интернет утекли миллионы личных чатов пользователей ChatGPT

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

«Яндекс» начал предлагать предприятиям своих роботов по подписке за пару миллионов

Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки

Роскомнадзор меняет правила. В реестр организаторов распространения информации теперь могут включить принудительно

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще