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В платформу Digital Q.ProductFactory добавлены массовое редактирование и биллинг

Компания «Диасофт» развивает платформу Digital Q.ProductFactory, предназначенную для ведения каталога продуктов и тарифов. Гибкие инструменты платформы позволяют настраивать любые продукты и услуги, устанавливать тарифные сетки, подключать различные каналы для информирования о продуктах и тарифах, расчете комиссий и т.д. Платформа представляет собой не только удобную площадку для хранения информации о типовых продуктах, но и «песочницу» для проверки гипотез передовых продуктовых идей.

Среди новых возможностей платформы: массовое редактирование – позволяет вносить изменения одновременно во множество тарифных планов, что экономит время при общих изменениях в десятках, сотнях или даже тысячах продуктов; расчеты и вычисления – выполнена интеграция с платформой Digital.Q BPM, что качественно упрощает и оптимизирует работу по настройке, отладке и вычислению доступности продуктов, комиссий, ставок, стоимости и любых других параметров. Все алгоритмы вычислений настраиваются как процессы BPMN и таблицы принятия решений DMN; биллинг – данный компонент позволяет инициировать взимание комиссии за оказанные услуги, позволяет формировать платежные документы по заданным гибким настройкам. Теперь можно группировать несколько комиссий в одну платежку и настраивать режим списания: сразу или в конце месяца.

Платформа входит в экосистему low-code-разработки микросервисных программных продуктов Digital Q компании «Диасофт» и зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения (запись в реестре №16302).

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Цифровизация

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