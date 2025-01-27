«Диасофт» выпустила новый продукт для бюджетирования предприятия

Компания «Диасофт» разработала новый продукт «Бюджетирование предприятия», который помогает создать и поддерживать единую систему планирования, подготавливать бюджеты в срок в соответствии с установленными регламентами, контролировать показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия для достижения поставленных стратегических целей. Продукт входит в состав платформы Digital Q.ERP.

Ключевые возможности продукта: формирование и анализ функциональных и мастер-бюджетов для более точного планирования; настройка бизнес-правил расчета статей бюджета в режиме low-code для адаптации системы под потребности бизнеса; гибкое моделирование и выполнение аллокаций с применением драйверов распределения; преднастроенные шаблоны бюджетов продаж, производства, центров финансовой ответственности (ЦФО), бюджета доходов и расходов (БДР), бюджета движения денежных средств (БДДС); контроль исполнения бюджетных показателей для прозрачного достижения целей; загрузка и трансформация фактических данных; план/факт/анализ для повышения прозрачности и понимания финансовых процессов.

В продукте «Бюджетирование предприятия» поставляются автоматизированные процессы, которые являются лучшими практиками бюджетирования. Процессный подход позволяет контролировать ключевые показатели, увеличивает эффективность использования ресурсов предприятия.

Продукт реализован в микросервисной архитектуре на современном технологическом стеке, легко интегрируется в любой ИТ-ландшафт предприятия. Платформа Digital Q.ERP и продукты в ее составе работают на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от компании «Диасофт» и включены в реестр российского программного обеспечения (запись №18726 от 22 августа 2023 г.).