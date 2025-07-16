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Digital Q.DataBase от «Диасофт» заняла 1 место в рейтинге универсальных СУБД по версии CNews.Market

Аналитики CNews.Market представили рейтинг лучших конвергентных (универсальных) систем управления базами данных (СУБД). Лидером рейтинга стала российская СУБД Digital Q.DataBase компании «Диасофт». Также Digital Q.DataBase удостоена награды как самая инновационная СУБД. Аналитиками оценивались универсальность, функциональность, сертификация и поддержка, особо отмечены возможности работы с данными и проведения обучения.

СУБД Digital Q.DataBase предназначена для высоконагруженных систем организаций из любых отраслей экономики, которым требуется хранение больших данных, высокая производительность для аналитической работы и формирования отчетности. СУБД от компании «Диасофт» объединяет преимущества реляционных, колоночных и in-memory СУБД. Решение поддерживает автоматическую миграцию данных и всего хранимого кода, в том числе триггеры, функции, процедуры и индексы, обеспечивая плавный переход на российские технологии.

BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»
цифровизация

Преимущества Digital Q.DataBase: приложения, разработанные для Oracle и MS SQL Server, продолжат работу с минимальными изменениями; изменения на уровне ядра и расширения, которые ускоряют работу с данными; консалтинг по переводу приложений с западных СУБД, поддержка 24/7, высокие стандарты SLA; поддержка стабильной работы СУБД с высоконагруженными базами данных от 100 ТБ и более; графический центр управления для мониторинга и администрирования СУБД; пакет безопасности для создания защищенного кластера, подтвержденный сертификатом ФСТЭК.

Digital Q.DataBase зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения (запись в реестре №15561 от 18 ноября 2022 г.) и имеет сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия №4843 от 27 августа 2024 г.

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