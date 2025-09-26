Разделы

Система тегов в решении Digital Q.Tasks&Teams от «Диасофт» повысит эффективность управления задачами

В современном мире, где потоки информации стали непрерывными, отдельным сотрудникам и целым командам в ИT-компаниях важно эффективно управлять задачами. Один из самых мощных и гибких инструментов для организации и приоритезации задач – использование тегов.

Компания «Диасофт» добавила систему тегов с поддержкой цветов, оценок и фильтров в решение Digital Q.Tasks&Teams. Теги – это простые ключевые слова или фразы, которые присваиваются задачам для их классификации и группировки. Новый функционал Digital Q.Tasks&Teams позволяет находить задачи, связанные с определенной темой, проектом, приоритетом или даже сотрудником. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Ключевые возможности системы тегов

- Разные типы меток: позволяют устанавливать простые теги, работать со шкалами оценок (например, «Срочность: 8/10») и расставлять приоритеты.

- Мгновенная фильтрация: дает возможность моментально находить нужные задачи, даже если их тысячи.

- Визуальное выделение: важные задачи автоматически подсвечиваются (красный цвет означает «срочно», зеленый цвет – «выполнено»).

- Массовые операции: позволяют менять статус или добавлять тег сразу к сотням задач одним кликом.

- Связи между задачами: помогают помечать связанные задачи тегами и быстро переключаться между ними.

Новая система тегов облегчает работу команд, позволяя оптимизировать поток задач. Например, использование тега «Критично» автоматически группирует все ошибки в фильтрах, что ускоряет их поиск и обработку.

Цветовая метка «Красный» говорит о том, что срок выполнения задачи истекает сегодня. Тег визуально выделяет срочные задачи, минимизируя риск их пропуска в общем потоке.

Теги «Блокер», «Ожидает решения» и «Риск срыва» помогают моментально идентифицировать узкие места в работе, обеспечивая своевременное реагирование на потенциальные проблемы.

