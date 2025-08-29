Разделы

Экосистема Digital Q от «Диасофт» включена в карту low-code платформ CIO Navigator

Санкт-Петербургский Клуб ИТ-директоров систематизировал low-code платформы и разделил их на группы в зависимости от масштаба бизнеса заказчиков, количества пользователей и типов создаваемых решений. Результаты анализа представлены в виде инфографики. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

В карту low-code платформ включена экосистема Digital Q от компании «Диасофт». Платформы в ее составе подходят: для создания корпоративных приложений для малого и среднего бизнеса в части внутренних процессов (BPM, SRM, ITSM, Service Desk) и управления кадрами (КЭДО, HRM); для комплексных проектов платформенной автоматизации крупного бизнеса с тысячами пользователей; для цифровой трансформации холдингов и корпораций, которые насчитывают десятки тысяч пользователей.

Платформы экосистемы Digital Q интегрируются в существующий ИТ-ландшафт организации, ускоряют запуск новых продуктов и помогают оптимизировать операции.

Отдельно были выделены другие сферы применения low-code для среднего и крупного бизнеса. Например, шины данных ESB. Совместное использование low-code решений Digital Q.BPM и Digital Q.Integration от «Диасофт» позволяет создать «умную шину», которая интегрирует приложение на уровне бизнес-процессов и взаимодействует с заказчиком в общепринятых и понятных нотациях BPMN и DMN, обеспечивая бесшовное взаимодействие приложений.

