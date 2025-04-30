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«Диасофт» выпустила продукт для управления складами

Компания «Диасофт» выпустила продукт «Управление складами» для ведения ордерной схемы документооборота на складе. Продукт обеспечивает полный комплекс стандартных складских операций и учет всех видов движений товарно-материальных ценностей (ТМЦ), дает возможность анализировать складские остатки в различных разрезах. «Управление складами» входит в составе решения Digital Q.ERP.

Продукт «Управление складами» позволяет: вести справочник складов и их основных эксплуатационных характеристик с хранением истории изменений; формировать единицы складского учета (ЕСУ) в разрезе конкретных партий поставок товарно-материальных ценностей (ТМЦ); формировать складские приходно-расходные документы с учетом маркирования признаком ГОЗ; учитывать движения товарно-материальных ценностей и оперативно просматривать фактическое наличие остатков в различных разрезах.

Продукт разработан на современном технологическом стеке в микросервисной архитектуре, что обеспечивает его простую интеграцию в любой ИТ-ландшафт организации. Решение Digital Q.ERP и входящие в его состав продукты работают на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от компании «Диасофт» и зарегистрированы в реестре российского программного обеспечения.

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