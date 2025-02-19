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«Диасофт» поможет автоматизировать процессы принятия решений по любым заявкам

Компания «Диасофт» продолжает улучшать функциональные возможности программного продукта «Система принятия решений», входящего в состав единой цифровой платформы Digital Q.UP. Продукт используется в ряде банков в составе «Кредитного конвейера» для автоматизации процессов принятия решений по кредитным заявкам. Теперь возможности «Системы принятия решений» расширены для применения и в других бизнес-областях: работы со страховыми и любыми другими заявками. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Использование продукта позволяет автоматизировать и ускорить процесс принятия оптимальных решений: например, в случае обработки страховых заявок время принятия решения сокращается до одной минуты. Кроме того, «Систему принятия решений» можно применять для массовой обработки пакетов предодобренных заявок или предложений.

При изменении стратегий и настройки новых правил для оптимизации принятия решений продукт позволяет проводить пакетное тестирование нововведений на обработанных ранее заявках.

Функциональные возможности «Системы принятия решений»: настройка и отладка стратегий принятия решений, бизнес-правил; исполнение стратегий принятия решений; формирование решений по результату работы стратегий; онбординг клиентов (юридических и физических лиц); массовая обработка данных о клиентах для отправки им уведомлений о предодобренных предложениях или заявках.

Low/no-code инструменты, интегрированные в «Систему принятия решений», помогают создавать, изменять и настраивать стратегии и правила без помощи ИТ-специалистов.

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Цифровизация

«Система принятия решений» – полнофункциональная замена аналогичным продуктам западных вендоров, ушедших с российского рынка. Продукт разработан в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке и может быть интегрирован в любой ИТ-ландшафт организации.

Единая цифровая платформа Digital Q.UP, в состав которой входит «Система принятия решений», зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения (запись № 19653 от 1 ноября 2023 г.).

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