«Яндекс.касса» и Huawei предложили покупателям платить за смартфоны по частям

Huawei запустила продажи смартфонов и другой электроники с оплатой через сервис «Яндекс.кассы» «Заплатить по частям». С его помощью покупатели могут оформить онлайн-заем на покупку товара за считанные минуты. Продажи с оплатой по частям открылись сразу на нескольких сайтах Huawei.

Чтобы оформить заем, покупателю достаточно добавить товар в корзину, выбрать оплату по частям, подходящие условия займа и заполнить короткую анкету. На одобрение заявки уходит несколько минут. После этого нужно только подтвердить SMS-кодом свое согласие с условиями займа. Магазин сразу получит все деньги за покупку, а пользователь сможет оплатить ее равными частями за несколько месяцев. При покупке до 27 февраля 2020 г. на любой из российских онлайн-площадок Huawei будет действовать четырехмесячный льготный период, за который можно погасить заем без переплаты.

Оплата по частям на сайтах Huawei доступна любому гражданину России в возрасте 18-65 лет с постоянным доходом. Для оформления покупки пользователю понадобятся паспорт и мобильный телефон, на который придет SMS-код. Сумма заказа должна быть в пределах от 3 тыс. до 150 тыс. руб.

Исследование «Яндекс.кассы» показало, что чаще всего россияне оформляют займы на товары для дома, образовательные услуги, бытовую технику, ювелирные украшения и электронику. В среднем за раз пользователи берут в долг около 26 тыс. руб. на срок до шести месяцев. Среди товаров и услуг, которые люди оплачивают с помощью займов, электроника входит в топ-3 по среднему чеку (34 тыс. руб.) — ее опережают только турпутевки (72 тыс. руб.).

«Возможность оплаты по частям — это драйвер роста продаж для интернет-магазинов электроники и других онлайн-площадок, у которых средний чек за покупки начинается от 3000 рублей. Далеко не каждый пользователь готов сразу отдать такую сумму за товар или услугу. Но когда можно заплатить с отсрочкой, решиться на покупку проще», — сказал Илья Назаров, руководитель направления кредитования «Яндекс.кассы».

«Интернет-магазин для Huawei является одним из ключевых каналов онлайн-продаж. Мы рассчитываем, что сервис “Заплатить по частям” усилит наши позиции на этом рынке и откроет новые возможности. В течение многих лет мы успешно сотрудничаем с "Яндекс.кассой" и рады поддержать новые решения», — сказал Лео Ли, президент бренда Huawei в России и регионе.