R-Style Softlab поможет банкам предоставлять заемщикам кредитные каникулы

R-Style Softlab реализовала функциональность, позволяющую банкам предоставлять заемщикам ипотечные и кредитные каникулы, а также платежные каникулы на собственных условиях. Обновления выполнены в системах для автоматизации кредитования RS-Loans V.6 и RS-Loans v.5.5 в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2020 г. №106-ФЗ.

Благодаря доработкам RS-Loans V.6 сотрудники кредитных отделов банков могут формировать заявление на льготный период и устанавливать по кредитному договору ипотечные или кредитные каникулы, а также иные платежные каникулы, регламентированные программами банка.

В результате автоматизации учета платежных каникул по кредитным и ипотечным договорам, а также кредитным картам в системе RS-Loans v.5.5 появились операции утверждения, прекращения и отклонения льготного периода, новые виды задолженностей, новые типы регистров и процентных ставок.

«В рамках антикризисных мер, связанных с пандемией коронавируса, R-Style Softlab оперативно реализовала в системах RS-Loans V.6 и RS-Loans v.5.5 функциональность для поддержки заемщиков банков, полностью соответствующую требованиям законодательства и различным условиям банковских программ по реструктуризации кредитов, — сказал Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Благодаря обновлениям RS-Loans V.6 и RS-Loans v.5.5 клиенты банков смогут воспользоваться отсрочкой по кредитам и получить более комфортный график погашения, а финансовые организации снизят риски неплатежей по кредитам в период кризиса».