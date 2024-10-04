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«Авито» продлевает доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль

«Авито» продлевает до конца октября 2024 г. льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей. Стоимость доставки заказов в эти регионы с «Авито» Доставкой в пункты выдачи и постоматы составит 1 руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Льготный период вводится до конца октября 2024 г. Россияне также могут отправить помощь в приграничные регионы, предложив товары по символической цене, отмечая объявления хештегом #яПомогаю.

9 августа 2024 г. «Авито» запустил гуманитарную кампанию #яПомогаю, а с 3 сентября 2024 г. подключил льготную доставку в приграничные регионы. По итогам кампании в Курскую и Белгородскую области для покупателей было доставлено более 164 тыс. заказов. Общая стоимость доставленных товаров составила более 470 млн руб.

«Авито» продлевает кампанию на октябрь 2024 г., весь месяц всем пользователям из Курской и Белгородской областей будет доступна льготная «Авито» Доставка. Стоимость «Авито» Доставки в эти регионы также составит 1 руб для всех заказов.

Для получения товара жителям Курской и Белгородской областей необходимо выбрать нужное объявление и оформить заказ с «Авито» Доставкой в пункты выдачи, постаматы или на кассы магазинов на территории данных регионов. Акция применяется к любой партнерской службе «Авито» Доставки.

Когда товар поступит в пункт выдачи, постамат или на кассу магазина, его должен забрать получатель, указанный при оформлении заказа. Для получения заказа в ПВЗ потребуется паспорт и код из приложения, в постамате — только код.

В субсидировании доставки со своей стороны примут участие партнеры «Авито» — «Почта России», СДЭК и «Халва Экспресс».

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Также «Авито» проводит гуманитарную кампанию #яПомогаю. Все пользователи «Авито» отправить необходимые товары жителям Курской и Белгородской областей по символической цене 1-10 руб.

Для этого в свои объявления нужно добавить хэштег #яПомогаю, чтобы предложения автоматически попадали в подборку при поиске; Затем нужно установить стоимость от 1 до 10 руб. на товар.

Для участия в акции нужно подключить «Авито Доставку». Доставка таких товаров также будет льготной для покупателя, ее стоимость составит 1 руб.

Когда покупатель из Курской или Белгородской области оформит заказ через «Авито» Доставку, нужно отнести товар в пункт выдачи, отделение, постамат или на кассу выбранной покупателем логистической службы. Отправка товаров доступна из всех регионов России.

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