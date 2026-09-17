Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Обойдемся без мобильного интернета и «белых списков». Россияне создали навигатор, который работает без подключения к Сети

«Яндекс» доработал «Карты» так, что теперь они могут прокладывать маршрут и вести по нему вообще без подключения к интернету. Это крайне актуально в России – во многих регионах мобильный интернет регулярно ограничивают на протяжении полутора лет. Новшество доступно как для пешеходов, так и для автомобилистов с велосипедистами.

Полностью офлайновый навигатор

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о релизе новой версии приложения «Карты», которая научилась работать без подключения к интернету. Теперь прокладывать маршрут и идти или ехать по нему можно полностью в режиме офлайн, притом это касается всех популярных видов транспорта.

Офлайновая навигация в «Картах» работает для поездок на автобусе, трамвае и в другом общественном транспорте. Также нововведение доступно для пешеходов и тех, кто предпочитает передвигаться на велосипеде или автомобиле.

Полный сервис

После обновления «Карты» научились не только прокладывать маршрут без интернета и вести по нему пользователя. В дополнение к этим возможностям сервис позволяет просматривать остановки и пересадки при перемещении на общественном транспорте, а также контролировать его расписание и отслеживать время, которое будет проведено в пути.

Однако для того, чтобы все работало именно так и не требовало подключения к интернету, придется побеспокоиться о настройке «Карт» заранее. Потребуется заранее, когда есть доступ в Сеть, скачать офлайн-карту требуемого региона – это можно сделать в настройках приложения.

glo700.jpg

drobotdean / Freepik
«Яндекс» провозгласил независимость «Карт» от интернета

Одновременно с картой в память мобильного устройства скачаются и все данные о расписании общественного транспорта. В дальнейшем ее не нужно будет обновлять вручную – необходимые файлы будут загружаться раз в неделю автоматически при подключении к интернету. Также можно активировать и автоматическое обновление офлайн-карт.

В первую очередь для тех, кто сегодня без машины

Акцент на общественный транспорт в офлайн-режиме работы «Карт» сделан не случайно. По информации «Яндекса», этот вид транспорта – второй по популярности как в «Навигаторе», так и в «Картах», после автомобиля.

Согласно статистике «Яндекса», каждый месяц навигацией на общественном транспорте в составе сервисов компании пользуются свыше 26 млн человек, а это более 20% населения России.

Почему это так важно

Развитый офлайн-режим работы различных сервисов, которые еще совсем недавно были почти бесполезны без интернета – это вынужденная необходимость, реакция разработчиков на современные реалии. В большинстве российских регионов операторы связи с весны 2025 г. регулярно блокируют мобильный интернет, а российские власти объясняют это заботой о безопасности граждан.

В сентябре 2025 г. появились «белые списки» – перечни сайтов, которые работают при блокировках, но их там всего несколько десятков, тогда как во всем интернете миллионы различных сайтов и сервисов. К тому же у каждого из операторов связи «белый список» свой, и на момент выхода материала в них не было, к примеру, сервисов Сбербанка – крупнейшего банка России с более чем 110 млн клиентов.

Россияне, страдающие без полноценного мобильного интернета, ищут различные способы сохранения хотя бы минимальной работоспособности сервисов, к которым они привыкли. Это отчетливо видно на примере «Яндекс Карт» – за первое полугодие 2026 г. россияне скачивали офлайн-карты в этом сервисе на 24% чаще, нежели годом ранее, гласит статистика «Яндекса».

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний
Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний Импортонезависимость

Также во многих регионах глушат сигнал GPS, без которого навигаторы тоже не работают. «Яндекс нашел решение и этой проблемы – как сообщал CNews, с декабря 2025 г. в «Картах» есть пошаговая навигация – режим «По шагам». Он представит маршрут, который проложил пользователь, в виде последовательности маневров, которую можно пролистывать. Например, можно дойти до указанного на маршруте ориентира, пролистать его и получить доступ к следующему.

Тогда же в «Картах» появилась опция ручного указания текущего местоположения – пользователь может самостоятельно указать на карте точку, где сейчас находится, если приложение не может найти его из-за очередной блокировки навигационных систем.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские платформы контейнеризации (Kubernetes) 2026

«Яндекс» выпустил отечественного «убийцу» Microsoft Office. Он работает даже без интернета

Что такое адаптивная CRM для финсектора: опыт СберФакторинга

Полиция в ЕС «клонирует аккаунты», чтобы читать чужие Telegram, WhatsApp* и Signal без взлома шифрования

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Американские компании в огромном количестве собирают данные российских брокеров для обучения ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще