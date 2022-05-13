МТС запустила оплату покупок со счета телефона в кредит

МТС и «МТС банк» объявили о запуске кредитной опции «Лимит» до 3 тыс. руб. Теперь абоненты МТС могут оставаться на связи и оплачивать онлайн-покупки, даже если на мобильном счете кончились деньги.

«Лимит» − кредитная опция для абонентов МТС, в рамках которой абоненты могут «уходить в минус», пользуясь услугами связи. С помощи этой опции также можно оплачивать услуги и покупки с мобильного счета на различных онлайн-сервисах, в том числе на сайте МТС и в мобильном приложении «МТС деньги».

Платежи с мобильного счета популярны при оплате услуг связи и ЖКХ, игр, подписок и контента в соцсетях, штрафов и налогов, погашения кредитов и покупок в онлайн-магазинах, в том числе и на Aliexpress.

Преимущество платежа со счета телефона в том, что для оплаты не нужна банковская карта − при покупке достаточно указать номер телефона, так как мобильный счет есть у каждого владельца SIM-карты МТС. Подключаемая бесплатно опция «Лимит» выручит тогда, когда банковская карта заблокирована или на ней нет денег. Опция позволяет ежемесячно тратить до 3 тыс. руб., для ее активации абонентам МТС ничего дополнительно оформлять не нужно.

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Бесплатный льготный период использования опции «Лимит» составляет пять дней. По истечении льготного периода плата за использование Лимит при задолженности свыше 1 тыс. руб. составляет 149 рублей в месяц.