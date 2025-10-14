Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ширяев Алексей
Ширяев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Эвотор - Evotor 204 4
|Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1034 1
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 343 1
|на_полке 12 5
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7978 4
|ВТБ - ВТБ24 668 1
|ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
|Сергеенко Егор 11 1
|Русанов Сергей 48 1
|Шашкин Алексей 52 1
