Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184375
ИКТ 14332
Организации 11124
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26299
Персоны 79223
География 2969
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2730
Мероприятия 873

Ширяев Алексей


УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 Ozon перешел на электронные транспортные накладные с «Контуром» 1
08.02.2022 «Сбер» и b2b-маркетплейс «на_полке» запустили сервис «Бизнес-покупка в рассрочку» 1
23.08.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил индекс качества поставщиков 1
17.08.2020 B2B-маркетплейс «на_полке» запустил сервис мониторинга цен 1
26.05.2020 Сбербанк и «Эвотор» запустили маркетплейс по оптовой закупке продуктов для розничных покупателей 1
14.03.2019 «Первый ОФД» интегрировался с сервисом «на_полке» 1
06.07.2011 «Ай-Теко» создала систему мониторинга и управления сетевыми ресурсами «ТрансКредитБанка» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Ширяев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Эвотор - Evotor 204 4
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1034 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 343 1
на_полке 12 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7978 4
ВТБ - ВТБ24 668 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2720 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4832 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3113 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12813 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71633 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16862 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56009 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 794 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13235 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2333 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12829 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1541 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 185 1
Оповещение и уведомление - Notification 5240 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 504 1
Сергеенко Егор 11 1
Русанов Сергей 48 1
Шашкин Алексей 52 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45239 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7988 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3318 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4219 2
Россия - СФО - Новосибирск 4590 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2160 1
Россия - РФ - Российская федерация 154504 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18364 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1223 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11597 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25576 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5316 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7936 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50659 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5787 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 221 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 117 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6143 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5186 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6585 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2489 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1033 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1244 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2150 1
Энергетика - Energy - Energetically 5438 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3163 1
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 50 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 191 1
Пищевая промышленность - Консервы - Conservo - консервированные пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения 25 1
Льготы - Льготный период 50 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8169 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 540 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 432 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392748, в очереди разбора - 733119.
Создано именных указателей - 184375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще