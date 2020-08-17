B2B-маркетплейс «на_полке» запустил сервис мониторинга цен

B2B-маркетплейс «на_полке» разработал сервис, с помощью которого можно автоматически отслеживать цены на товары от 300 поставщиков. Сейчас в каталоге маркетплейса более 130 тыс. наименований товаров (SKU): от продуктов питания до товаров для дома и инструментов. B2B-маркетплейс «на_полке», совместный проект Сбербанка и «Эвотора», работает в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге.

Подписаться на мониторинг цен может любой зарегистрированный пользователь «на_полке»: юридическое или физическое лицо. При изменении минимальной цены на выбранные товары пользователь будет получать уведомления на электронную почту. Сервис мониторинга цен — бесплатный.

Сервис мониторинга цен будет востребован как у бизнес-покупателей (магазинов «у дома», HoReCa, офисов), так и у поставщиков. Согласно исследованию «на_полке», следить за изменением цен на товары хотели бы не менее 25% посетителей сайта. Многие и раньше использовали маркетплейс для анализа цен на рынке, так как базовые цены на сайте открыты даже для незарегистрированных пользователей.

Однако до сих пор посетителям сайта приходилось сравнивать предложения разных поставщиков вручную и тратить на это много времени. В ходе опроса некоторые клиенты «на_полке» признались, что заходят на сайт от пяти до 25 раз в месяц. Новый инструмент позволит автоматизировать мониторинг цен и оперативно реагировать на изменения. Сервис рассчитывает изменение цен с учетом индивидуальных скидок зарегистрированных пользователей.

«Разница в ценах на один и тот же товар у поставщиков может достигать 10%. При этом поставщики периодически меняют цены, запускают акции, в каталоге появляются новые дистрибьюторы. Оперативно анализировать предложения вручную по большому списку товаров очень сложно. Новый сервис мониторинга цен поможет предпринимателям покупать по лучшей цене и повысить маржинальность бизнеса, а поставщикам — поддерживать конкурентоспособность своих предложений», — отметил руководитель b2b-маркетплейса «на_полке» Алексей Ширяев.