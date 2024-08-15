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МТС увеличила скорость LTE-интернета в Октябрьском и Железнодорожном районах Улан-Удэ

МТС усилила LTE-покрытие в Улан-Удэ. В результате установки дополнительного и модернизации существующего телеком-оборудования скорость мобильного интернета в двух районах города выросла более чем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После усиления сети доступ к стабильному высокоскоростному интернету МТС получили жители многоэтажек, расположенных в 41 и 44 кварталах Октябрьского района. Скорость мобильного интернета LTE выросла в том числе в парке культуры и отдыха «Юбилейный», вблизи торгово-развлекательного центра People`s Park, Городского перинатального центра, в магазинах и кафе. Улучшения качества связи почувствовали и горожане, проживающие и посещающие Железнодорожный район вблизи улиц Гагарина, и Добролюбова, где расположено множество культурно-социальных объектов – железнодорожный парк, учебные и спортивные здания БГСХА, школы, детские сады, супермаркеты.

В отдельных точках Октябрьского и Железнодорожного районов после проведенных работ технические специалисты МТС отмечают и более значительный рост скорости – до 35%.

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Благодаря улучшениям абоненты МТС смогут с большим комфортом пользоваться сервисами цифровой экосистемы МТС и другими онлайн-ресурсами. Например, смотреть потоковое видео в высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях, слушать музыку онлайн и многое другое. Усиление сети LTE также расширяет для улан-удэнцев доступ к технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по смартфону с высоким качеством звука и продолжать интернет-сессию, загружая файлы.

«Мы улучаем связь по всему региону и наращиваем мощность сети в локациях, где проживают или бывают в течение дня большое количество наших абонентов. Октябрьский и Железнодорожный районы – одни из самых посещаемых районов Улан-Удэ, и мы фиксируем рост интернет-трафика, что может влиять на скорость интернета. Для того, чтобы быстрый мобильный интернет оставался доступен всем, мы модернизировали существующую и запустили дополнительную инфраструктуру в этой части города. Такая мера позволит обеспечить еще больший комфорт улан-удэнцев, в том числе тех, кто пользуется объединенными наборами услуг от МТС – мобильной связью, домашним интернетом и другими цифровыми решениями», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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