Директором по стратегии «МТС Медиа» назначен Михаил Горфиль

Холдинг «МТС Медиа», управляющий развлекательными бизнесами экосистемы МТС, объявляет о назначении Михаила Горфиля на должность директора по стратегии.

У Михаила более 10 лет в стратегическом и инвестиционном управлении крупнейших экосистем. До назначения в МТС Медиа он занимал должность директора по стратегии нефинансовых сервисов экосистемы Сбер, где занимался разработкой и внедрением стратегий сервисов в индустрии развлечений (Okko, «Звук», «Афиша» и других) и электронной коммерцииСамокат», «Купер», «Мегамаркет»). Ранее Михаил работал инвестиционным директором группы ЕСН, где в том числе разработал и запустил бизнес-модель pay wall в медиахолдинге РБК.

В новой роли Михаил Горфиль будет отвечать за разработку и реализацию долгосрочной стратегии «МТС Медиа», включая развитие продуктов на основе анализа данных, внедрение персонализации, новые модели монетизации и повышение эффективности мультимедийных сервисов.

«Холдинг делает ставку на создание медиавселенных, расширение подписок и работу с пользовательскими данными. Опыт и экспертиза Михаила в формировании стратегий и запуске новых бизнес-моделей поможет нам масштабировать и эффективнее монетизировать бизнес», – сказала генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

«Для меня честь присоединиться к команде «МТС Медиа» в период активного роста и трансформации. Уверен, вместе мы реализуем амбициозные планы, ведь, как говорил Уолт Дисней, "Если можешь о чём-то мечтать, значит, можешь это сделать"», – отметил Михаил Горфиль.

«МТС Медиа» объединяет сервисы и активы в сегментах B2B и B2C: онлайн-кинотеатр Kion, книжный сервис «Строки», стриминг «МТС Музыка», студию Kionfilm, музыкальную компанию полного цикла «МТС Лейбл», а также компанию в индустрии офлайн-развлечений «МТС Live».

