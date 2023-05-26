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В «МТС медиа» назначен директор по развитию бизнеса компании

МТС объявила о назначении Ильи Алексеева на позицию директора по развитию бизнеса «МТС медиа» – дочерней компании МТС, развивающей медиактивы. Илья вступил в должность в мае 2023 г.

В новой должности Илья Алексеев будет отвечать за коммерческую деятельность компании, поиск возможностей для роста бизнеса и реализация планов по улучшению ключевых показателей деятельности «МТС медиа» и стриминговой платформы Kion.

Илья Алексеев работает в индустрии более 15 лет. С 2019 по 2023 г. он работал в Spotify, где руководил бизнес-операциями компании в регионе в качестве генерального директора Spotify в России и СНГ. В 2020 г. Илья занимался запуском музыкальной стриминговой платформы Spotify на 5 новых рынках, и благодаря его непосредственному участию Россия стала самым быстрорастущим рынком в EMEA в 2020–2021 гг.

С 2018 по 2019 г. Илья Алексеев занимал должность заместителя генерального директора по цифровому бизнесу в рекламной группе Media Instinct Group. Ранее Илья работал директором по продажам в Facebook, где отвечал за развитие бизнеса компании в России, а также в 2015–2017 был генеральным директором медиаселлера IMHO VI.

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