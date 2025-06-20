Студент СибГМУ разработал экзоскелет для восстановления подвижности пальцев рук после инсульта

Экзоскелет имеет максимальное количество степеней свободы и способен воссоздавать полноценный функционал человеческой руки, в отличие от аналогов. Разработка позволит восстановить мелкую моторику пальцев рук у пациентов, перенесших инсульт. Создатель проекта - студент шестого курса медико-биологического факультета направления медицинская кибернетика Сергей Анисимов. Об этом CNews сообщили представители СибГМУ.

Проект реализован на базе научно-технологического центра «Цифровая медицина и киберфизика», открытого в рамках программы «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».

Технология основана на принципе роботизированной механотерапии. Метод помогает пальцам руки двигаться и тренироваться. Механотерапия давно доказала свою эффективность в лечении постинсультных нарушений мелкой моторики. Роботизированная версия данного метода обладает большей эффективностью.

СибГМУ Студент СибГМУ разработал экзоскелет для восстановления подвижности пальцев рук после инсульта

Управление экзоскелетом будет построено на принципе зеркальной терапии. Обычно при таком методе человек смотрит в зеркало: больная рука спрятана, а в отражении он видит здоровую руку, что помогает мозгу «восстановить» движения.

В новой версии все происходит с помощью камеры и экзоскелета. Камера считывает движения здоровой руки, вычисляет углы между фалангами пальцев и передает сигнал экзоскелету, который повторяет те же движения больной рукой.

Для этого используется специальная система под названием «Нейро-kinesis», разработанная в НТЦ «Цифровая медицина и киберфизика» совместно с учеными кафедры неврологии и нейрохирургии СибГМУ. Она будет распознавать, как именно согнуты пальцы здоровой руки.

«К разработке экзоскелета меня подтолкнула проблема постинсультных нарушений мелкой моторики, которая является невероятно острой. В России только 43% пациентов, переживших инсульт, возвращаются к трудовой деятельности в полной мере, а 44% выживших полностью прекращают трудовую деятельность. Причиной этого являются в том числе и нарушения мелкой моторики, значительно ограничивающие способность пациентов к самообслуживанию и снижающие их качество жизни. Помимо этого данная проблема является для меня личной, поскольку моя бабушка в 2020 г. перенесла инсульт», – сказал Сергей Анисимов.

Существующие аналоги разработки в лучшем случае обладают 11 степенями свободы, тогда как для воссоздания полноценного функционала руки нужно не меньше 15. Экзоскелет студента СибГМУ обладает тремя степенями свободы для каждого пальца и позволит сделать реабилитацию лучше и эффективнее.

Экзоскелет будет состоять из пяти маленьких устройств — по одному на каждый палец. Эти устройства надеваются на пальцы и помогают им двигаться. Каждое такое устройство сможет: сгибать и разгибать палец в разных суставах; двигать палец влево и вправо на уровне ладони.

Чтобы обеспечить все эти движения, в конструкции предусмотрены специальные механические суставы. В них нет встроенных моторов — вместо этого они связаны с отдельным устройством (сервоприводом), которое передает движение с помощью тонких тросиков (похожих на велосипедные).

Чтобы устройство точно понимало, в каком положении находится палец, в каждый сустав встроен специальный датчик, который измеряет угол сгиба.

Материалы для экзоскелета были выбраны по принципу совместимости с человеческим телом и созданы с помощью трехмерной печати.

Сейчас уже есть экзоскелет для одного пальца и скоро появятся для еще трех. Сложнее всего будет изготовить большой палец. Провести испытания планируется, когда будет готов полноценный экземпляр экзоскелета для всех пальцев руки.

Сначала экзоскелет будут изготавливать индивидуально — специально для взрослых людей, у которых после инсульта нарушена мелкая моторика. Когда устройство пройдет регистрацию как медицинское изделие, появится возможность для массового производства и продажи государственным и частным клиникам. Также планируется провести дополнительные исследования, чтобы проверить, насколько экзоскелет помогает людям с разной степенью двигательных нарушений — и не только после инсульта, но и при других причинах повреждения нервов рук.

Для личного пользования экзоскелет сделают максимально простым и удобным — так, чтобы им мог пользоваться человек без медицинского образования. А вот для больниц и реабилитационных центров будет разработана более сложная версия с профессиональным программным обеспечением. Она даст врачам и специалистам больше возможностей для настройки и контроля хода восстановления.

Проект реализуется в рамках программы «Стартап как диплом» и конкурса студенческих стартапов Фонда Содействия Инновациям.