SAS поможет быстрее создавать лекарства и вакцины

SAS обновила свое решение SAS Life Science Analytics Framework, предназначенное для проведения клинических исследований. Этот инструмент помогает делать жизненно важные выводы на основе анализа данных, чтобы пациенты оперативно получали как можно более эффективные и безопасные схемы лечения. Особенно важным это обновление становится сейчас, во время пандемии COVID-19, когда медицинские и фармацевтические организации во всем мире внедряют инновации для быстрого поиска новых методов лечения и вакцин. Обновленная версия SAS Life Science Analytics Framework вместе с решением SAS Heath была представлена в ноябре 2020 года в ходе онлайн-конференции PhUSE EU Connect.

«Клинические исследования сейчас находятся на переломном этапе – требуется как можно быстрее разработать вакцину от COVID-19, а также составить эффективные протоколы лечения, а затем перейти к децентрализованным виртуальным гибридным клиническим испытаниям, – сказал Марк Ламбрехт, директор глобальной практики SAS по аналитике в здравоохранении и фармацевтике. – Поэтому мы продолжаем совершенствовать наше портфолио решений для здравоохранения и создаем передовые инструменты, адресованные как небольшим биотехнологическим предприятиям, которые только начинают клинические разработки, так и лидерам фарминдустрии».

Медицинские организации и предприятия медико-биологической отрасли уже много лет доверяют SAS Life Science Analytics Framework – единому открытому облачному решению для проведения клинических исследований. Оно оснащено комплексом встроенных аналитических инструментов, поддерживает различные стандарты данных и может быть интегрировано с другими аналитическими приложениями. Обновленная версия SAS Life Science Analytics Framework 5.3 нацелена на ускорение исследований и модернизацию клинических испытаний в полном соответствии с нормативными требованиями.

Новый функционал предполагает бесшовную интеграцию с открытым исходным кодом, предполагающую возможность программирования на SAS, R или Python, включение метаданных исследования и расширение стандартов данных для более простого и четкого определения деталей исследования, автоматизацию процесса для таблиц, списков и рисунков, которая упрощает составление клинических отчетов, добавление двухфакторной аутентификации для повышения безопасности данных.

Решениями SAS для клинических исследований пользуются ведущие фармацевтические компании по всему миру. Швейцарская биофармацевтическая компания Ferring выбрала SAS в качестве своего долгосрочного стратегического партнера. SAS помогает Ferring создавать персонализированные решения в области здравоохранения и оптимизировать пакетные предложения для клиентов, в результате чего Ferring может предлагать фармацевтические продукты в комплексе с инструментами диагностики, данными, устройствами, а также обучением и сервисной поддержкой.

«Облачное решение SAS Life Science Analytics Framework полностью отвечает всем нормативным требованиям и помогает международным виртуальным командам Ferring, а также сотрудникам организаций по проведению клинических исследований получать доступ к клиническим данным и постоянно оптимизировать рабочий процесс, – сказал Бьярке Кляйн, вице-президент по глобальной биометрии Ferring Pharmaceuticals. – Этот мощный инструмент позволяет нам применять самые современные схемы клинических исследований, а также проводить их децентрализованно».

В ближайшее время SAS выпустит также дополнение к медицинской платформе SAS Health – Cohort Builder. Оно поможет выстраивать в ходе клинических исследований целостный профиль пациентов на основе данных из разрозненных источников – электронных медицинских карт, реестров счетов, отчетов и т.п. С помощью Cohort Builder специалисты смогут быстро находить данные о пациентах из тех или иных групп населения, чтобы проводить исследования по определенным критериям.

«SAS - единственный поставщик, обладающий столь обширным опытом и предлагающий комплексные решения как для клинических разработок, так и для анализа данных, собранных в ходе наблюдений. Эти решения помогают управлять данными, отслеживать их происхождение, а также соответствуют всем нормативным требованиям, – резюмирует Марк Ламбрехт. – Мы постоянно обновляем свое портфолио, чтобы предоставлять компаниям и организациям, занятым в сфере здравоохранения, медицины и фармацевтики, еще более широкие возможности для проведения клинических исследований».