Migal Galilee использует ПО Dassault Systèmes для разработки вакцины против COVID-19

В условиях пандемии COVID-19 представители медико-биологической отрасли по всему миру занимаются поиском эффективных способов сдерживания распространения вируса и противодействия заболеванию. Так, ученые научно-исследовательского института Migal Galilee в Израиле используют приложения Biovia компании Dassault Systèmes для ускорения разработки потенциальной вакцины против SARS-CoV-2.

Специалисты Migal Galilee в течение четырех лет использовали приложения Biovia наряду с другими вычислительными инструментами для проведения междисциплинарных исследований в рамках проектов по разработке вакцин против птичьего коронавируса (avian coronavirus, IBV). Когда было объявлено о пандемии COVID-19, эксперты научно-исследовательского центра, специализирующегося на исследованиях в области прикладной ботаники, сельского хозяйства, окружающей среды, информационных технологий, питания и биотехнологий, начали использовать накопленные знания и умения работы с приложениями для изучения мутаций COVID-19. Эксперты поставили перед собой цель создать вакцину от нового типа коронавируса для людей, пригодную для проведения доклинических испытаний in vivo, за 90 дней.

Во время пандемии COVID-19 платформа 3DEXPERIENCE и цифровые приложения Dassault Systèmes могут помочь индустрии здравоохранения в самых различных аспектах – от проведения научных исследований и клинических испытаний до производства и оказания медицинских услуг.

Применение приложений Biovia для разработки вакцины от COVID-19 позволяет Migal Galilee регулировать ход лабораторных и экспериментальных работ, используя цифровой подход, позволяющий ускорить получение результатов исследований. Ученые теперь могут быстро обрабатывать и анализировать данные, собранные за последние четыре года, а также моделировать структуру вирусного белка и изменение прогнозируемой вируснейтрализующей антигенной детерминанты. Все это дает возможность интерпретировать результаты испытаний, опираясь на опыт предыдущих исследований, и выбрать оптимальную стратегию для дальнейшей работы.

Приложение Biovia Pipeline Pilot ускоряет процесс инновационных исследований за счет поддержки быстрой разработки и развертывания единых цифровых сред для анализа данных. Все это поможет ускорить развитие научных идей, пригодных для практической реализации. Приложение Biovia Discovery Studio предоставляет полный комплекс методов моделирования и симуляции для изучения особенностей химии белков, а также создания препаратов на основе малых и крупных молекул – от идентификации молекул-мишеней до оптимизации соединений-лидеров.