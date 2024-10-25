Пенсионный фонд купит за 600 миллионов единственную, но очень мощную СХД

Пенсионный фонд покупает СХД Yadro за 601 млн руб. Подрядчиком выбрали компанию «Ланит-интеграция».



СХД для ПФР

Как выяснил CNews, Пенсионный фонд покупает СХД для обеспечения работы одной из подсистем инфраструктурного обеспечения своей главной информационной системы — АИС «ПФР-2».

ПФР опубликовал тендер на поставку «железа» 17 сентября 2024 г. 4 октября ведомство выбрало поставщика, контракт заключили с крупным интегратором ИТ-решений «Ланит-интеграция». Компания победила в прошедшем аукционе, предложив наименьшую сумму контракта — 601 млн руб. при начальной сумме в 610 млн руб.

Любопытно, что практически весь бюджет, выделенный на проведение работ, предназначен для покупки СХД, а именно 596,3 млн руб., когда как на его установку и разработку проектной документации выделено 4,8 млн руб.

АИС «ПФР-2» — это автоматизированная информационная система Пенсионного фонда России, предназначенная для обработки и хранения данных о пенсионных накоплениях граждан, а также для учета и анализа информации, связанной с пенсионным обеспечением. Она обеспечивает взаимодействие различных структур Пенсионного фонда и государственных органов, что способствует более эффективному управлению пенсионными правами граждан.

В состав АИС ПФР-2 входят 27 функциональных, инфраструктурных и обеспечивающих подсистем и более 150 их компонентов и модулей.

Функциональные подсистемы отвечают за ведение персонифицированного учета, распределение материнского капитала и других мер социальной поддержки, которые находятся в ведении ПФР. Обеспечивающие — за документооборот, сайт.

Подсистема «Инфраструктурное обеспечение», для которой и производится закупка, включает средства телекоммуникаций и вычислительную составляющую. Она обеспечивает процессы управления ИТ-инфраструктурой системы на всех стадиях жизненного цикла, а также реализацию нефункциональных требований к АИС ПФР-2, включая требования к безопасности, надежности, производительности, управляемости.

Подробности тендера

Судя по приложенным к контракту документам, Пенсионный фонд покупает СХД от компании Yadro, однако, конкретная модель не указывается. Издание CNews отправило в ПФР запрос с целью выяснить какая модель СХД была куплена и почему выбрали именно ее.

В техническом задании к тендеру фонд опубликовал необходимые характеристики закупаемого оборудования. Так, модель должна устанавливаться в 19-дюймовый монтажный шкаф, иметь объем оперативной памяти в 512 ГБ минимум, суммарное количество вычислительных потоков всех центральных процессоров — 128 штук.

Помимо вышеперечисленного в покупаемом СХД должно быть установлено не менее 96 HDD-накопителей и минимум 32 SSD. При этом суммарный объем памяти всего СХД должен составлять не менее 294 ТБ.

О поставщике СХД

«Ланит-Интеграция» - системный интегратор, флагманское подразделение ГК «Ланит», образованное в 2008 г. на базе департамента сетевой интеграции «Ланит».

Специализируется компания на проектировании и внедрении комплексных ИТ-решений, строительстве и создании инженерных инфраструктур, систем автоматизации, связи, телекоммуникаций, мультимедиа, видеонаблюдения, безопасности на объектах крупных государственных и корпоративных заказчиков.

По данным сервиса «Контур.Фокус», на момент написания данного материала, в компании работает 630 человек. За всю историю существования компании, по данным того же сервиса, «Ланит-интеграция» успешно заключила 2268 госконтрактов, на общую сумму в 41 млрд руб. Самый крупный контракт был заключен в 2021 г. с Публично-Правовой Компанией «Единый Заказчик в Сфере Строительства» на постройку нового корпуса Третьяковской галереи Москве. Сумма контракта составила 9 млрд руб.