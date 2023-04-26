«Кибер бэкап 16» расширяет возможности резервного копирования СУБД и виртуальных сред

«Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, представила новую версию системы «Кибер бэкап 16» для корпоративных заказчиков. Шестнадцатая версия системы резервного копирования получила расширенные возможности по поддержке наиболее востребованных сегодня СУБД на основе PostgreSQL и систем виртуализации на основе OpenStack.

В «Кибер бэкап 16» реализованы функции защиты СУБД с открытым кодом PostgreSQL и отечественной коммерческой СУБД Postgres Pro, разработанной на ее основе. На платформе PostgreSQL работает всё больше отечественных информационных систем в самых разных отраслях, всё чаще запускаются проекты переноса баз данных Microsoft SQL и Oracle на эту платформу. Теперь «Кибер бэкап» может обеспечить полное и инкрементное резервное копирование этой СУБД, включая работу с любыми хранилищами резервных копий: локальными и сетевыми папками, SFTP, ленточными библиотеками.

Второе важное обновление в «Кибер бэкап 16» касается интеграции c платформой OpenStack. Успешно применяемый на других системах виртуализации метод резервного копирования без использования агентов для гостевых ОС позволяет проводить быстрое резервное копирование и восстановление виртуальных машин и данных в случае возникновения сбоев. Теперь «Кибер бэкап» может защищать целые кластеры OpenStack без установки агентов на каждую виртуальную машину. Для OpenStack поддерживается полное, дифференциальное или инкрементное резервное копирование в любые типы хранилищ: локальные и сетевые папки, SFTP, ленточные библиотеки.

«Интегрированная поддержка защиты данных в востребованных СУБД и системах виртуализации позволяет использовать «Кибер бэкап 16» для защиты всей инфраструктуры, снижая сложность обслуживания ИТ и затраты на обеспечение безопасности данных. В работе над новым функционалом системы «Кибер бэкап» мы всегда опираемся на цель соответствовать потребностям наших пользователей и технологических партнеров. Одновременно с этим каждое обновление содержит улучшения в области производительности, надежности и эффективности», — отметила Анна Полозова, директор направления систем резервного копирования компании «Киберпротект».

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Кроме перечисленных новых функций, «Кибер бэкап 16» также получил обновление агента для платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro. Среди расширенных возможностей — работа с серверами и агентами, а также выбор планов резервного копирования.

«Кибер бэкап 16» представляет собой универсальное решение для гетерогенных сред с расширенным набором функций для резервного копирования, хранения и восстановления данных, защитой данных от вредоносного ПО и централизованным управлением. Широкая поддержка платформ и решений, как отечественных, так и зарубежных производителей позволяет легко внедрять и использовать «Кибер бэкап 16» для самых разных задач — от базовой защиты данных для малого бизнеса до комплексного обеспечения безопасности и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры крупнейших заказчиков. Продукт входит в реестр российского ПО Минцифры, может использоваться для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также для целей импортозамещения.