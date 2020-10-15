ГК «Корус консалтинг» начала пилот по оптимизации системы ценообразования в «Центре»

«Корус консалтинг» запустила пилотный проект по ценообразованию в корпорации «Центр». Компания существует на рынке с 1990 года, сеть насчитывает 144 магазина, которые представлены в 118 городах 18 регионов России. Корпорация «Центр» поставила себе цель — повышение маржинального дохода с помощью обновления системы ценообразования. В результате анализа ИТ-инструментов, переговоров с консультантами и референс-визитов, розничная сеть выбрала решение Competera и консультанта по внедрению — ГК «Корус консалтинг».

Между компаниями заключен договор на пилотный проект, в рамках которого «Корус консалтинг» продемонстрирует эффективность технологического решения на тестовой группе — нескольких розничных магазинах, в то время как в остальных магазинах сети процесс ценообразования останется неизменным.

Решение Competera с помощью нейронных сетей обработает и проанализирует исторические данные по продажам Корпорации «Центр», найдет факторы, влияющие на спрос, и предложит рекомендации по установке оптимальной цены.

Пилотный проект продлится 60 дней. При успешных результатах следующим шагом станет этап бизнес-консалтинга, где «Корус консалтинг» поможет Корпорации «Центр» выработать стратегию ценообразования и в дальнейшем внедрить решение для всей сети в рознице и в онлайн-магазине.

«Современные ИТ-решения на базе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения позволяют автоматизировать процесс оптимизации цен. Такие системы выявляют зависимости в категориях или между ними, каннибализацию групп товаров или отдельных SKU, тенденции рынков и десятки других факторов, влияющих на продажи. Мы уверены, решение Competera поможет Корпорации «Центр» не просто существенно повысить эффективность ценообразования, а повлиять на операционную эффективность», — сказал Сергей Воробьев, руководитель направления «Ценообразование» департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

«Мы идем в ногу со временем и стараемся использовать передовые технологии для повышения эффективности. Правильное ценообразование — это вопрос, который невозможно решить только экспертным методом, здесь необходима помощь специализированных платформ. Нам важно найти правильного партнера для реализации проекта: с проверенным подходом к управлению проектами, опытом в области оптимизации ценообразования и умением встраивать новые информационные системы в бизнес-процессы крупных компаний. Надеемся, что «Корус консалтинг» — это правильный выбор», — отметила Анастасия Харитонова, директор сети магазинов корпорации «Центр».