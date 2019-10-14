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«Корус консалтинг» разработала рекомендации по ценообразованию для розницы

Ритейл Розница

ГК «Корус консалтинг» выпустила аналитический документ о стратегии и тактике процессов ценообразования в ритейле. В него вошли рекомендации по совершенствованию ценовой политики как крупных федеральных, так и региональных торговых сетей.

Эффективное управление ценами остается одной из самых актуальных задач российского ритейла: низкие – снижают доходность бизнеса, а слишком высокие могут отпугнуть покупателей и уменьшить объем продаж. Внедрение систем оптимизации ценообразования как регулярного, так и для акций и распродаж позволяет максимизировать доходность через механизмы предиктивной аналитики, подкрепленные методами анализа ценовых корзин и зон.

Эксперты направления «Ценообразование» «Корус консалтинг» специально для российских розничных сетей сформулировали основные вопросы создания эффективной модели ценового позиционирования, которая бы учитывала все возможные факторы, влияющие на прибыльность компаний, в едином документе. В материале «Стратегия ценообразования: как бороться за покупателя, повышая рентабельность бизнеса» представлены стратегические подходы и конкретные тактические шаги для оптимизации цен. Особое внимание уделено правилам работы с эластичностью спроса в розничной торговле: с какими сложностями можно столкнуться и как избежать ошибок при расчетах.

«Динамичный рынок розничной торговли требует принятия решений о ценах в режиме реального времени. При этом очевидно, что постоянно поддерживать оптимально сбалансированные цены для всего портфеля товаров в таком режиме сложно без инновационных технологических продуктов. Без понимания основных принципов работы инструментов оптимизации ценообразования ритейлер будет не в состоянии их применить. Мы надеемся, что наше исследование поможет розничным сетям расширить свои компетенции в грамотном выстраивании ценовых политик и повысить общую операционную эффективность», – отметил Сергей Воробьёв, руководитель направления «Ценообразование» департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

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