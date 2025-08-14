Разделы

ПО ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Решение «СберТеха» обеспечит надежное и безопасное управление данными российской адвокатуры

Система управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB от «СберТеха» станет ядром Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР), созданной Федеральной палатой адвокатов России. СУБД обеспечит надежную и безопасную работу с данными для более 110 тыс. пользователей КИС АР. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Федеральная палата адвокатов России развивает КИС АР с соблюдением принципов адаптируемости, распределенности, масштабируемости и безопасности процессов хранения и обработки информации. Для построения такой системы было необходимо российское решение, способное управлять большими массивами данных. Оценив предложения на рынке, организация выбрала Platform V Pangolin DB — СУБД корпоративного уровня от СберТеха для высоконагруженных систем. Она базируется на PostgreSQL и имеет более 80 доработок для повышения производительности, безопасности, удобства разработки и сопровождения.

Весомым аргументом в пользу Platform V Pangolin DB стало наличие сертификата ФСТЭК России, подтверждающего соответствие продукта всем необходимым критериям в области информационной безопасности. Переход со стандартного зарубежного решения на отечественную СУБД, удовлетворяющую требованиям регуляторов, позволит КИС АР интегрироваться с информационными системами органов юстиции, судов, правоохранительных и иных государственных органов России и стать частью экосистемы цифровой экономики страны.

Миграция на Platform V Pangolin DB реализована бесшовно и незаметно для пользователей. КИС АР сохранила полную функциональность как в период самого перехода, так и после него. Процессы выполняются быстро, непрерывно и с сохранением высокого уровня безопасности данных.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Сергей Воробьев, руководитель центра внедрения и эксплуатации КИС АР Федеральной палаты адвокатов России: «Для прохождения аттестации нам требовалась российская СУБД, имеющая сертификат ФСТЭК. Среди всех предложений на рынке мы отдали предпочтение продукту «СберТеха», потому что он в полной мере удовлетворил наш запрос на возможность работать с большими объемами чувствительных данных. Мы опираемся на опыт сотрудничества с группой Сбер в других технологических проектах и уверены, что выбранное решение обеспечит необходимый нам уровень производительности КИС АР и безопасности хранимой информации».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы рады предложить Федеральной палате адвокатов РФ не только свои продукты, но и многолетний опыт по созданию решений для управления данными в высоконагруженных системах. Наше ПО помогло отказаться от зарубежной СУБД и позволит дальше развивать КИС АР на базе современных технологий. Platform V Pangolin DB станет ядром технологической независимости российской адвокатуры в информационном пространстве и даст возможность сформировать вокруг КИС АР безопасный и гибкий ИТ-ландшафт, готовый к масштабированию и интеграциям с другими ресурсами и системами».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

В России разработаны стандарты для перехода критической инфраструктуры на российские чипы и электронику

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Китай потребовал у американцев миллионную компенсацию за кражу технологий производства микросхем

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще