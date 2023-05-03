«Билайн» внедряет систему оптимизации ценообразования на основе ИИ для разных каналов продаж

«Вымпелком» (бренд «Билайн») внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая позволяет повысить эффективность разных каналов продаж девайсов (розница, интернет-магазин, маркетплейсы); с момента запуска решения в начале 2023 г. на ограниченном ассортименте товаров удалось увеличить выручку более чем на 7%, а маржинальность – на 2%.

Система разработана компанией KeepRise LLC, созданной выходцами из ГК «Корус консалтинг». Платформа KeepRise помощью искусственного интеллекта автоматизирует ценообразование, высвобождая время сотрудников для анализа и поиска возможностей получения дополнительной прибыли. Искусственный интеллект использует как внутренние данные компании, так и внешние источники – курсы валют, прогнозы погоды и т.п. Обезличенные и агрегированные данные, которыми обладает «Билайн», дают возможность прогнозировать спрос в различных локациях и предлагать оптимальные цены торговым сетям из разных сегментов.

Также дочерняя компания «Билайна» «Хайв» инвестировала в развитие KeepRise LLC. Сумма инвестиций не подлежит раскрытию, а привлеченные средства стартап планирует направить на ускорение разработки новых решений и поиск новых клиентов.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу «Вымпелкома», сказала: «Мы понимаем важность использования новых технологий в наших бизнес-процессах. Те решения, что предложила нам команда KeepRise LLC, уже начинают оказывать позитивное влияние на основные показатели бизнеса. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество и синергию нашего опыта в разработке новых технологий и сервисов».

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Сергей Воробьев, один из основателей и генеральный директор KeepRise LLC, отметил: «Наша команда занимается ценообразованием более 15 лет. За это время нам удалось досконально изучить потребности клиентов в ритейле, а также ознакомиться с разными зарубежными решениями. Мы объединили наш практический и консалтинговый опыт с успешными мировыми практиками, которые существуют на текущий момент, и заложили их в основу KeepRise. Сейчас компаниям важно повышать свою эффективность, и партнерство с «Билайн» позволит нам помочь большему числу компаний максимально увеличить отдачу от процесса ценообразования».