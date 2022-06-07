Платформа LaborX предложила альтернативу Upwork фрилансерам из России и Белоруссии

LaborX, глобальная криптоплатформа для фриланса, основанная выходцами из России, предложила альтернативу для российских и белорусских специалистов после того, как сервис Upwork 2 июня 2022 г. ограничил доступ исполнителям из России и Белоруссии. Площадка дает возможность брать заказы, размещенные заказчиками на европейском и североамериканском рынках. Платформа работает на блокчейне, поэтому лишена геополитических рисков, которым подвержены аналогичные биржи, утверждает представитель LaborX.

«Наше приложение давно представлено на рынке — уже сейчас в нем зарегистрированы свыше 7 тыс. кастомеров из разных стран: авторы заданий, которые готовы предложить конкурентную оплату за свои заказы. У LaborX есть надежное и довольно простое решение оплаты услуг — она производится в основных криптовалютах, что и гарантирует быстрые расчеты между сторонами по всему миру», — сказал CEO LaborX Сергей Сергиенко.

LaborX децентрализована: ее создатели не могут вмешиваться в сделки участников, не имеют прямого доступа к их финансам и не вправе запрещать сторонам торговлю, вне зависимости от того, где находятся пользователи. Взаимодействие в LaborX происходит путем смарт-контрактов. Договор, который принимают участники, предусматривает защиту и коммуникацию. В контракте прописаны условия, сроки исполнения и размер оплаты. Гонорар блокируется после подписания и выплачивается сразу после завершении работы, а в случае разногласий спор разрешается в формате арбитража третьей стороной.

«Рынок фриланса в России и по всему миру продолжает расти — компании отказываются от традиционных форматов трудовых отношений, а исполнители предпочитают иметь свободный график и доступ к заказам. Поэтому для нас очень символично то, что наш сервис решает задачу по поиску дополнительной работы для специалистов из многих отраслей: NFT, криптовалюта, блокчейн, геймдизайна, разработка и др.», — сказал Сергей Сергиенко.