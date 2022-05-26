«Крок» принял участие в масштабном проекте по автоматизации стационаров столицы

ИТ-компания «Крок» приняла участие в проекте по внедрению Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в 51 медицинской организации стационарного звена столицы. В их числе — хосписы, роддома, госпитали для пациентов с COVID-19 и научно-практические центры. Результатом проекта стало включение больниц в единый контур здравоохранения Москвы. Электронные медицинские карты пациентов стали доступны для сотрудников стационаров, что помогает обеспечить преемственность лечения на разных уровнях оказания медицинской помощи. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

Проект по развертыванию и внедрению ЕМИАС в стационарах реализуется совместно Комплексом социального развития Москвы и городским Департаментом информационных технологий. В системе работают как врачи, так и средний медицинский персонал. В их число входят регистраторы, медсестры и сотрудники лабораторий.

Благодаря успешной реализации проекта были автоматизированы ключевые процессы госпитализации и оказания медицинской помощи в лечебном отделении, лабораторной и инструментальной диагностики, появилась возможность создавать медикаментозные назначения в электронном виде и формировать медицинские отчетные формы. Также врачи 51 стационара получили доступ к электронной медицинской карте пациентов, которая содержит данные протоколов амбулаторных приемов пациентов, результаты их исследований, выписные эпикризы из других стационаров Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) и прочие медицинские сведения. Таким образом, вся информация о пациенте и ходе его лечения фиксируется в электронном виде с момента обращения пациента к врачу в поликлинике или поступления в приемное отделение и до его выписки из стационара. Такое взаимодействие между врачами стационаров и поликлиник значительно повышает качество диагностики, терапии и реабилитации пациентов.

Также в рамках проекта специалистами «Крок» было проведено обучение медицинского персонала стационаров по работе в системе. Всего обучили более 44 тыс. медработников.

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«Во внедрении были задействованы более 100 сотрудников «Крок», среди них консультанты, менеджеры, руководители внедрения и сотрудники техподдержки. Настоящим вызовом для нас стала работа в условиях пандемии. Даже в непростой эпидемиологической ситуации работы по внедрению не прекращались. Как результат, мы успешно подключили к ЕМИАС стационары, которые были перепрофилированы в госпитали для больных коронавирусной инфекцией», — отметил Василий Мухин, заместитель директора департамента разработки программного обеспечения «Крок»

Цифровизацией системы здравоохранения в столице занимаются уже 10 лет. Ее основой стала единая цифровая платформа здравоохранения, которую совместно развивают Комплекс социального развития Москвы и Департамент информационных технологий. Ключевым компонентом единой цифровой платформы здравоохранения выступает ЕМИАС. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. В системе аккумулируются все данные о состоянии здоровья москвичей, они доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам.