Более половины HR-специалистов назвали неготовность данных главным барьером для внедрения ИИ

«К2Тех» представил результаты опроса о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в HR-процессы российских компаний. В опросе приняли участие более 100 топ-менеджеров и руководителей HR-направления, включая HR-директоров (HRD), руководителей департаментов по персоналу, HR-бизнес-партнеров (HRBP), а также специалистов по кадровой аналитике и автоматизации. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Опрос выявил, что основной проблемой внедрения ИИ-решений в HR становится качество данных. 55% респондентов отметили, что неструктурированные и разрозненные данные в HR-системах не позволяют эффективно использовать ИИ для автоматизации рекрутинга, прогнозирования текучести и персонализации обучения.

Среди других значимых барьеров респонденты выделили: 52% — юридические и этические риски, непрозрачность алгоритмов, вопросы конфиденциальности и дискриминации; 39% — ограниченный бюджет, высокая стоимость решений и неочевидная окупаемость инвестиций (ROI); 36% — отсутствие внутренней экспертизы, нехватка специалистов для выбора и внедрения ИИ-решений.

При этом стратегическая важность ИИ для HR растет. Так четыре из пяти компаний считают его внедрение одним из ключевых приоритетов на ближайшие два года.

Среди конкретных направлений HR наибольший стратегический потенциал ИИ специалисты видят в следующих областях: 71% — рекрутинг и подбор, автоматизация поиска и первичного скрининга кандидатов; 59% — HR-аналитика и данные, анализ вовлеченности и прогнозирование текучести; 59% — HR-операции и сервисы, автоматизация онбординга и ответов на вопросы сотрудников; 56% — обучение и развитие, персонализация программ обучения и карьерного роста.

65% респондентов уверены, что внедрение ИИ не приведет к сокращению HR-команд, а 15% прогнозируют создание новых ролей в области HR-аналитики и работы с данными. Лишь 12% ожидают сокращения штата на 10-20%.

«Несмотря на то, что внедрение ИИ является стратегическим приоритетом для большинства компаний, более половины из них не могут его реализовать из-за неготовности данных. Это создает ситуацию, когда амбиции бизнеса опережают его технологические возможности. Прежде чем инвестировать в сложные ИИ-решения, необходимо создать качественный data-фундамент. Без структурированных кадровых данных эффективное внедрение искусственного интеллекта невозможно», – сказал Василий Мухин, руководитель направления по развитию систем документооборота и прикладных ИИ-решений «К2Тех».

