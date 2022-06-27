ГК «Агроэко» автоматизировала логистические процессы с помощью SaaS-сервиса «Площадки ATI.SU»

«Агроэко», группа компаний сельскохозяйственного сектора, оптимизировала процесс отправки грузов из ЦФО по всей России с помощью SaaS-платформы «Площадки ATI.SU», входящей в экосистему «Биржи грузоперевозок ATI.SU». За счет этого удалось значительно повысить прозрачность выбора исполнителей и определения стоимость перевозки. Эффективность по ряду направлений уже в первые месяцы работы достигла 10%. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

ГК «Агроэко» в связи с ростом и развитием столкнулась с тем, что логистические процессы стали недостаточно эффективны. Например, много работы велось вручную, не было объективных критериев выбора перевозчика, часто приходилось работать по завышенным ставкам. Изучив различные платформы, позволяющие оптимизировать эти процессы, компания остановилась на SaaS-платформе «Площадках ATI.SU». Она позволяет автоматизировать практически весь процесс организации перевозки груза: от поиска исполнителя до контроля за перевозкой в режиме реального времени и обмена документами по факту завершения работ и является бесплатной для перевозчиков.

Переход на новую платформу занял два месяца. На данный момент у «Агроэко» пять закрытых «Площадок ATI.SU», но это не единственная функциональность, которой пользуется компания в рамках экосистемы сервисов «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Например, «Биржа ATI.SU» используется для первичного поиска наемного транспорта, а через закрытые «Площадки ATI.SU» уже проводятся торги среди исполнителей. Также на Бирже «Агроэко» ищет загрузку и для собственного автотранспорта, например, для своих же рефрижераторов и тушевозов обратные рейсы.

С помощью инструментов «Биржи ATI.SU» компания начала проводить мониторинг рынка, все основные направления просматриваются через выставление груза по запросу ставки. При выставлении грузов «прощупывается» реакция рынка, какие расценки, сроки перевозки, есть ли в целом интерес к грузу. Процесс ценообразования, благодаря автоматизации, стал намного более гибким. Сейчас компания перешла на корректировку цен раз в месяц.

Автоматизация процессов также привела к повышению процента закрываемости заявок и к уменьшению времени обработки заявок логистом. Теперь эта функциональность, в целом, от логиста не зависит. Им занимается младший специалист, который не общается напрямую с перевозчиками, а просто контролирует уже автоматизированный процесс распределения.

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Чтобы отслеживать результаты, «Агроэко» использует все стандартные отчеты «Биржи ATI.SU»: отчет по эффективности торгов и отчет по эффективности перевозчиков, в планах подключить отчет по сотрудникам. Это поможет понять, кто из команды эффективнее проводит торги и умеет правильно выстраивать алгоритмы.

«В рамках этого проекта мы смогли детально изучить тонкости процессов на предприятии из агросферы. Поняли, какие доработки требует наша система с учетом специфики этой отрасли. С коллегами из “Агроэко” у нас сложилось очень ценное сотрудничество – с открытым диалогом и взаимным интересом в совместном развитии. Надеемся, что полученный опыт будет полезен при работе с другими клиентами из аграрной отрасли», – отметила Дарья Сизова, ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.