«Цементум» запустила цифровую платформу покупателей на базе российского ПО

Производитель строительных материалов и решений для строительства «Цементум» (ранее Holcim) осуществила переход на отечественное программное обеспечение цифровой платформы для взаимодействия с клиентами. На новый корпоративный портал уже перешло 100% покупателей «Цементум».

«Совместно с одной из крупнейших отечественных ИТ-компаний RDN Group был запущен новый улучшенный корпоративный портал для клиентов. Процессы продажи осуществляются при помощи двустороннего взаимодействия новой B2B-платформы покупателя и CRM-системы», – отметил Георгий Ащекин, руководитель направления цифровизация «Цементум».

«Созданная B2B-платформа существенно экономит время и упрощает процесс регистрации клиента, систематизирует обращения, а также упрощает взаимодействие с клиентом в рамках отслеживания заказов. В личном кабинете портала клиент в режиме онлайн может увидеть баланс на счете, действующие и завершенные заказы, оформлять и получать актуальную информацию по этапу обработки заказа и транспорту, формировать счета, оставлять обратную связь и вести коммуникацию с компанией онлайн через чат платформы. Все это позволяет оптимизировать рабочее время отделов и автоматизировать бизнес-процессы компании», – сказал Дмитрий Россихин, директор RDN Group.

«В рамках проекта по импортозамещению необходимо было выполнить миграцию данных и настроить множественные интеграции с внутренними и внешними сервисами. В результате удалось реализовать гибкие процессы согласования условий и взаимодействия с клиентами», – отметил Георгий Ащекин.

Новая цифровая платформа «Цементум» позволяет самостоятельно добавлять, регистрировать и обрабатывать поступающие заявки от клиентов, создавать и согласовывать контракты клиентов, автоматически определяя этап согласования и стоимость контракта. В рамках единого окна сотрудникам «Цементум» доступен просмотр актуального баланса клиента, создание и согласование кредитного лимита, ретро-бонусов, онлайн-коммуникации с клиентом на портале через открытые линии. При переходе с предыдущего ИТ-ландшафта на гибкую платформу на базе отечественного ПО удалось реализовать концепцию единого рабочего места сотрудника, что существенно экономит время работы и повышает удовлетворенность пользователей.