Более 7000 компаний развивают приложения через инструменты RuStore

Количество компаний, использующих инструменты разработки RuStore, в октябре 2025 г. превысило 7000. По сравнению с 2024 г. эта цифра выросла в семь раз. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Растущий интерес разработчиков подтверждается стабильным притоком новых компаний: ежемесячно в RuStore регистрируется около 2000 новых разработчиков. Во втором полугодии 2025 г. динамика роста заметно ускорилась: в III квартале 2025 г. число заявок на регистрацию увеличилось в полтора раза по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю разработчиков составляют компании из России, Китая и стран СНГ.

Успех платформы объясняется комплексным подходом к работе с разработчиками. RuStore предоставляет полный цикл инструментов — от создания приложения до его монетизации, включая продвижение, работу с отзывами, сервисы для сбора и анализа ошибок и удаленного конфигурирования. Разработчики отмечают удобство интеграции, прозрачные условия публикации, эффективные способы монетизации и качественную техническую поддержку.

«RuStore отвечает ключевому запросу рынка — потребности в надежной платформе с гарантированным доступом и защищенной инфраструктурой. Мы создали независимую российскую экосистему, где компании могут стабильно развивать свои продукты без внешних рисков и ограничений. В Консоли RuStore доступно уже более 17 инструментов и сервисов для разработки, продвижения и монетизации приложений, и это число продолжает увеличиваться», — отметил руководитель операционного направления RuStore Игорь Иванов.

Сегодня в RuStore представлено более 85 тыс. приложений от разработчиков из 70 стран мира. Расширение сообщества разработчиков позволяет постоянно обновлять и пополнять каталог приложений, повышая качество сервиса для более 60 млн ежемесячных пользователей.