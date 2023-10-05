«Компас» для предпринимателей: «Тинькофф бизнес» запустил бесплатный геосервис для поиска лучших мест для бизнеса на основе Big Data

«Тинькофф бизнес» запустил бесплатный и доступный для любых предпринимателей сервис геоаналитики «Компас» на основе данных о транзакциях пользователей экосистемы «Тинькофф». Он поможет бизнесу подобрать оптимальное место для открытия торговой точки в конкретном районе города с учетом трафика покупателей, размера среднего чека и конкурентной среды. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

Сервис опирается на данные аналитического проекта Tinkoff Data, обрабатывающего обезличенные сведения о потребительском поведении 37 млн клиентов экосистемы. Данные и модели их обработки на постоянной основе валидируются командой аналитиков Tinkoff Data. «Тинькофф» делится своей экспертизой бесплатно для того, чтобы помочь предпринимателям в запуске и развитии своего дела.

«Компас» позволяет проанализировать локацию по заданным параметрам и составить тепловую карту выбранного района: чем светлее область в фильтре «Покупатели», тем больше потенциальных покупателей, а чем светлее область в фильтре «Конкуренты» — тем больше конкурентов.

В сервисе доступна аналитика по 36 категориям розничного офлайн-бизнеса: например, автозапчасти, автосервисы, антиквариат, аптеки, ателье, бары, товары для дома, зоомагазины, книжные магазины, ломбарды, оптики, отели, продуктовые магазины, рестораны, кафе, салоны красоты и др.

С помощью «Компаса» предприниматель сможет оценить: количество конкурентов в районе; количество потенциальных покупателей; средний чек в выбранной категории товаров и услуг; среднее число покупок на одного человека; среднее число покупок в торговой точке; средний оборот торговой точки в районе; среднюю стоимость аренды помещения в месяц; среднюю стоимость аренды одного квадратного метра в год; динамику покупок за полгода в интересующей категории бизнеса.

Данные на интерактивной карте обновляются каждый месяц, что позволяет учитывать изменения в конкурентной среде и в потребительском поведении.

Сервис поможет начинающим предпринимателям найти место для старта бизнеса, а опытным бизнесменам — выявить перспективные направления для расширения. России. По умолчанию карта показывает данные о потенциальных покупателях в разных частях города. Можно переключиться на вкладку «Конкуренты», чтобы посмотреть плотность торговых точек выбранной категории в разных районах города. Также сервис позволяет отфильтровать подходящие локации по размеру среднего чека.

Как можно использовать «Компас» от «Тинькофф бизнес»: для исследования локаций: в каких районах сосредоточена платежеспособная аудитория и какая категория бизнеса пользуется там наибольшим спросом; для изучения клиентов в разных городах и районах: их активность, траты по категориям, средний чек; для оценки конкурентов в отрасли: количество аналогичных предприятий или бизнес-точек в разных районах и городах.

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«Компас» для бизнеса на старте доступен в 16 городах — бизнес-центрах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. Количество городов на карте и отраслей для анализа будет расширяться.

Предприниматели могут бесплатно пользоваться сервисом и подбирать оптимальные локации для своих точек продаж. Чтобы получить доступ к анализу по всем бизнес-метрикам и данным о локациях, необходимо авторизоваться на сайте проекта compass.tinkoff.ru по номеру мобильного телефона. После авторизации появится возможность переключаться между городами и использовать поиск на локальной карте.

Игорь Иванов, директор «Тинькофф бизнес»: «Мы запустили сервис, главная цель которого — способствовать развитию предпринимательства. «Компас» станет инструментом, который облегчит поиск выгодных мест для открытия торговых точек и уберизирует этот процесс. «Тинькофф» обладает серьезной экспертизой по сбору и обработке больших данных — мы на цифрах видим, как ведут себя потребители, где они совершают покупки, какие у них средние чеки, что они выбирают. Фактически четверть населения страны расплачивается картами «Тинькофф» — это уникальные данные, которые в своей массе создают репрезентативную картину потребительского поведения россиян. Мы думали над тем, как сделать так, чтобы эта информация была полезна малому бизнесу и нашли способ, который поможет предпринимателям выбирать локации в пару кликов с опорой на большие данные и нашу аналитику. И мы принципиально сделали «Компас» бесплатным и доступным для всех. Надеемся, что наш сервис будет способствовать развитию предпринимательской инициативы, что в итоге приведет к улучшению бизнес-климата в стране».

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«Тинькофф» — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая полный спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса. Экосистема дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и делать др. Все сервисы «Тинькофф» доступны через мобильные приложения и официальный сайт. «Тинькофф» не имеет отделений. Сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты клиентам компании в любой регион страны в кратчайшие сроки, в онлайн-каналах и контакт-центре клиенты получают все необходимые консультации и сервис 24/7. Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем «Тинькофф» разработаны самой компанией. 70% сотрудников штаб-квартиры — ИТ-специалисты. Ядром экосистемы является основанный в 2006 г. «Тинькофф банк», обслуживающий более 32 млн клиентов.