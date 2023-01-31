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«Мегафон» ускорил интернет на пути «Сапсана»

«Мегафон» расширил емкость сети и на 50% ускорил интернет на участке следования высокоскоростных электропоездов в Тверской области по маршруту «Москва-Санкт-Петербург». Оператор модернизировал оборудование для 5 млн пассажиров, ежегодно проезжающих по этой части Октябрьской железной дороги.

В начале года «Мегафон» провел работы на сети и запустил дополнительный слой LTE. Изменения коснулись таких населенных пунктов как Спирово, Редкино, Новозавидовский. Города Бологое, Лихославль и Вышний Волочек также вошли в зону улучшений скорости мобильного интернета.

Инженеры компании обновили оборудование в диапазоне 1800 МГц. Особенности этого диапазона позволяют обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и широкое покрытие.

«Высокое качество связи в дороге необходимо не только для работы, но и для комфортного времяпровождения в пути. Пассажиры могут воспользоваться развлекательными сервисами и мессенджерами для общения. По итогам работ на нашей сети на 200-километровом участке от Бологого до Новозавидовского скорость доступа в интернет достигает 20-30 Мбит/с. Для обеспечения уверенного сигнала на всем пути следования работает около 10 базовых станций», – сказал директор «Мегафона» в Тверской области Станислав Лосев.

В 2022 г. чаще других на «Сапсане» ездили москвичи и петербуржцы. Также этим маршрутом пользовались путешественники из Твери, Великого Новгорода, Самары, Нижнего Новгорода и Мурманска.

Самый «разговорчивый» отрезок трассы, зафиксированный в Тверской области, это Вышний Волочек – на нем абоненты «Мегафона» проговаривают порядка 700 тыс. минут в месяц. Однако путешественники чаще используют интернет-трафик, чем голос. По пути они прокачивают более 76 ТБ мобильного интернета в месяц. Это значит, что каждый из 7,5 тыс. пассажиров, проезжающих ежедневно по маршруту «Сапсана», смог бы посмотреть блокбастер «Скорость» в разрешении Full HD.

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