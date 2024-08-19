Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил интернет в Зубцове Тверской области

Инженеры «МегаФона» запустили новые телеком-объекты в южной части города Зубцова Тверской области, благодаря чему скорость мобильного интернета в двух важнейших городских поселках — Чайке и КИП выросла в 1,5 раза.

Улучшения затронули жилые микрорайоны одного из самых маленьких городов Тверской области. Скорость передачи данных в смартфонах более 6 тыс. зубчан и гостей города увеличилась не менее чем на 30%. Это означает, что оператор обеспечил своим абонентам не только надёжную голосовую связь, но и повышенные скорости мобильного интернета — теперь фото и видео будут буквально «летать», кроме того, можно будет стримить без помех и задержек.

Для туристов, проезжающих по федеральной автотрассе М-9 «Балтия» в рамках маршрута Ржев — Старица, Зубцов будет интересен мемориальным комплексом Победы на Московской горе, а также прекрасным видом на место впадения Вазузы в Волгу. Великая русская река шириной здесь всего 80-90 метров. Также в городе располагается знаменитый подвесной мост — один из шести пешеходных мостов через Волгу у нас в стране.

Разработчики начинают смотреть в сторону открытых LLM-библиотек
бизнес

Летом дата трафик в Зубцове вырос на 20% в связи с увеличением количества туристов в городе. Сейчас обладатели SIM-карт «МегаФона» могут без задержек скачивать до 10 фильмов и 50 приложений в час, а также общаться по видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.

«Зубцов — старинный городок, который с каждым годом привлекает все больше туристов. Чтобы удовлетворить растущий спрос, наши инженеры продолжают увеличивать покрытие как в жилых микрорайонах, так и на автотрассах. Путешествовать со скоростным интернетом вдвойне приятно, а если в дороге вам понадобятся дополнительные услуги или помощь в подключении, вам всегда помогут в наших салонах связи. В Зубцове вы сможете найти такой салон на улице Победы, а, чтобы посещать его было удобно и местным жителям и приезжим, он расположен недалеко от федеральной трассы М-9», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Для подавления БПЛА нужно будет получать разрешение Минобороны

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

У Nokia отбирают товарный знак в России

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

ФСБ и МВД обсуждают создание в России реестра белых хакеров

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024