В 104 центрах «Мои документы» Тверской области можно приобрести SIM-карту «МегаФона» и Yota

«МегаФон» расширил географию продаж SIM-карт в Тверской области, добавив возможность их приобретения во всех многофункциональных центрах региона. Теперь у жителей областной столицы, районных городов и небольших населенных пунктов появилась возможность оформить SIM-карту «МегаФона» и Yota в офисах «Мои документы».

Новой возможностью покупки SIM‑карт «МегаФона» и Yota смогут воспользоваться люди в мини-представительствах многофункционального центра «Мои документы», созданных в сельских поселениях, с численностью жителей более 1 тыс. человек. Такие офисы дают возможность получать госуслуги в максимально короткий срок и непосредственно в населенном пункте по месту проживания.

«Чтобы создать всем одинаковые возможности независимо от места пребывания, мы увеличили количество точек, где можно оформить SIM-карты «МегаФона», и добавили возможность приобрести SIM-карты Yota. Все сотрудники многофункциональных центров, в том числе и мини-офисов малых населенных пунктов, прошли специальное обучение, благодаря чему смогут проконсультировать клиентов по любому вопросу», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Сейчас услуги по продаже SIM-карт мобильных операторов Yota и «МегаФон» предоставляются уже в 44 центрах «Мои документы» и 60 мини-МФЦ, расположенных во всех районах Тверской области.