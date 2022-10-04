Безбумажный HR станет бесплатным

HRlink предоставит российскому бизнесу бесплатный трехмесячный доступ к сервису кадрового электронного документооборота (КЭДО). Российские компании смогут вести кадровое делопроизводство онлайн и оформлять документы с удаленными сотрудниками в считанные минуты. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Сервис будет доступен на льготных условиях новым клиентам HRlink со штатом до 500 человек. Для малых и средних предприятий с оборотом до 2 млрд руб., включенных в Единый реестр МСП, после окончания бесплатного пробного периода будет действовать скидка в 50% от стоимости HRlink — по программе поддержки СМБ-компаний, которую реализует Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Сервис HRlink предназначен для ведения кадрового делопроизводства в цифровом виде согласно 377-ФЗ, который разрешает подписывать удаленно почти все кадровые документы, включая трудовой договор, заявление на отпуск и др. Сотрудники могут оформлять и подписывать документы удаленно с компьютера или со смартфона с помощью электронной цифровой подписи, учетной записи Госуслуг ЕСИА или через мобильное приложение «Госключ». Для подписания документа достаточно перейти по ссылке из смс — процесс занимает считанные минуты.

В сервисе доступны, в том числе, сложные многоэтапные согласования документов. Благодаря HRlink компании экономят до 80% времени на обмене документами с удаленными сотрудниками. Стоимость кадрового делопроизводства уменьшается до 10 раз, риски потери документов или неподписания в срок снижаются до нуля. Среди пользователей сервиса — более 500 компаний из сфер ИТ, ретейла, промышленности и других. В их числе — «Вкусвилл», «Сбермаркет», «Корус консалтинг», VOXYS, Aviasales, БФТ, «Эркафарм», «ТЭК-торг», «Лайфхакер».

«Мы хотим помочь бизнесу, который сейчас находится в непростых условиях, экономить на рутинных процессах в HR и эффективно работать с удаленными сотрудниками. HR-специалисты могут высвободить время и ресурсы, требующиеся на оформление бумажных документов, и направить их на решение более важных задач, таких как работа с сотрудниками, мотивация и обучение команды», — сказал Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.