Квартальная выручка HRlink выросла в 11,5 раз

Разработчик платформы кадрового электронного документооборота (КЭДО) HRlink за III квартал 2022 г. заработал в 11,5 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее, и привлек 147 новых клиентов. Штат HRlink вырос до 125 человек, сообщили CNews представители HRlink.

Клиентами HRlink стало более 600 компаний — всего более 1 100 юридических лиц — из сфер ИТ, ритейла, фармацевтики, промышленности и многих других. В их числе — «Вкусвилл», «Сбермаркет», Aviasales, «Эркафарм», «ТЭК-торг», VOXYS, «Лайфхакер», Selectel, «Белгородский информационный фонд», «Самокат» и «Петрович». В них работает свыше 2 млн человек. За 2022 г. число компаний, подключившихся к HRlink, выросло более чем в три раза.

В III квартале 2022 г. платформа заработала свыше 140 млн руб. — на 40% больше, чем за весь 2021 г.. Команда HRlink смогла привлечь 147 новых клиентов, из них 57 — в сентябре 2022 г. 30% сентябрьских клиентов внедрили КЭДО быстрее запланированных сроков. В HRlink ускорили и отладили процессы, чтобы компании могли быстрее переходить на безбумажный HR и начинать оформлять кадровые документы с удаленными сотрудниками онлайн. Сроки внедрения КЭДО сократились в среднем в два раза и составляют теперь от 25 до 55 дней.

В компании связывают такие стремительные темпы роста с расцветом рынка КЭДО. Дмитрий Махлин, директор по развитию платформы HRlink, прогнозирует, что в следующие два года около 70% компаний в России перейдут на безбумажный HR.

«Принятие 377-ФЗ, разрешающего подписывать только в электронном виде почти все кадровые документы, в ноябре 2021 г. подстегнуло спрос на решения в области кадрового электронного документооборота. Компании понимали, что переход на КЭДО позволит им сократить сроки подписания документов на 70-80%, а затраты на ведение документооборота — в среднем в три раза, особенно после подорожания бумаги из-за весеннего бумажного кризиса. Это значительные суммы, в первую очередь для крупных компаний. Поэтому число внедрений быстро увеличивалось, как и количество производителей — рынок окончательно сформировался за считанные месяцы», — рассказывает Дмитрий Махлин.

Высококонкурентная среда, по его словам, также стала одним из драйверов бизнеса. К концу года в компании рассчитывают выйти на четырехкратный рост выручки в сравнении с 2021 г..

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«Мы выигрываем 70% сделок, в которых участвуем вместе с конкурентами. Наш сервис не только один из первых на рынке, но и постоянно дорабатывается с учетом обратной связи от клиентов. С помощью HRlink только за III квартал 2022 г. подписано более 1,5 млн документов», — добавляет Дмитрий Махлин.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.