«Мегафон» увеличил скорость интернета в городах Самарской области

«Мегафон» расширил покрытие LTE в восьми крупных городах Самарской области. Свыше 2 млн жителей региона могут оценить более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет.

Чтобы увеличить емкость сети, повысить качество соединения и ускорить передачу данных в смартфонах абонентов, оператор запустил базовые станции в местах с высокой концентрацией офисных зданий, рядом с производственными площадками и на городских территориях с новыми жилыми комплексами. Дополнительно инженеры «Мегафона» модернизировали оборудование в районах с плотной жилой застройкой.

«Осенью мы традиционно фиксируем так называемую “обратную миграцию” наших абонентов из дачных массивов и сельских населенных пунктов в городские квартиры и деловые центры. Чтобы в сезон повышенной нагрузки обеспечить стабильный сигнал внутри зданий, наши инженеры усилили покрытие 4G-сети с помощью добавления 1800 диапазона в LTE. Такая частота отличается значительной площадью покрытия и хорошим проникновением в помещения», — отметил директор «Мегафона» в Самарской области Максим Токаренко.

Для увеличения пропускной способности работающих телеком-объектов оператор на более чем 200 базовых станциях расширил полосы частот в 4G. Таким образом, даже в часы пик в местах массового пребывания людей абоненты не будут испытывать сложностей с загрузкой «тяжелого» контента. А гарантировать высокую скорость мобильного интернета и емкость сети может дополнительный диапазон LTE 2600.

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«Мегафон» запустил и провел модернизацию оборудования в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Отрадном, Жигулевске, Похвистнево, Чапаевске и Кинеле.

В столице области специалисты оператора провели работы в Промышленном, Ленинском, Советском, Железнодорожном, Красноглинском, Октябрьском районах. В Тольятти в зону улучшений попали Автозаводской и Центральный районы.