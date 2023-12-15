В городах Самарской области ускорили свыше 700 базовых станций

Мобильный интернет стал быстрее для более чем миллиона абонентов «Мегафона» в регионе. Определив места с наибольшей нагрузкой и повышенным спросом на высокоскоростную передачу данных, инженеры оператора модернизировали телеком-оборудование во всех городах области. Работы по улучшению инфраструктуры связи прошли в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле, Жигулевске, Чапаевске, Похвистнево, Отрадном, Октябрьске, Нефтегорске. Теперь абоненты оператора в этих городах могут скачивать еще больше данных при сохранении высокой скорости загрузки. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В ходе рефарминга оператор запустил новый высокочастотный слой в сети 4G, чтобы обеспечить более быструю и стабильную передачу данных даже в моменты пиковых нагрузок. Проведённые работы позволили увеличить емкость, чтобы обслуживать одновременно большее число абонентов с привычным уровнем сервиса.

«Объемы информации, которые жители Самарской области потребляют в сети, постоянно растут. Города имеют большую плотность населения и высокий спрос на связь. На горожан, наших абонентов, приходится более 70% всего мобильного интернет-трафика региона. Самый востребованный контент у местных жителей — видео. Проведенные инфраструктурные работы позволили уменьшить время загрузки полнометражных фильмов и коротких роликов до 30%», — сказал директор «Мегафона» в Самарской области Виктор Югай.

Также инженеры оператора установили новые базовые станции с поддержкой сети четвертого поколения в новых и густонаселенных районах Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Жигулевска. Расширение инфраструктуры помогло увеличить покрытие, там, где это было необходимо, и снять часть нагрузки с уже существующих объектов связи.

В целом с начала года техническая служба оператора модернизировала оборудование и установила базовые станции в более чем 250 населенных пунктах области.

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«Мегафон» — оператор цифровых возможностей, компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.