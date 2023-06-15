Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «Астра» на ПМЭФ

Самарская область и группа компаний «Астра» усилят работу по обеспечению цифрового суверенитета и эффективного перехода организаций региона на отечественные ИТ-решения. Соглашение о сотрудничестве было подписано губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

В рамках соглашения стороны договорились о специальных условиях по программам импортозамещения учреждений образования, здравоохранения, региональных и муниципальных органов госвласти с целью ускорения процесса перехода на отечественное ПО.

Партнеры будут совместно формировать предложения по реализации проектов внедрения отечественных ИТ-продуктов в различных сферах на территории Самарской области. Одна из ключевых задач сотрудничества - увеличение доли использования российского программного обеспечения в системе образования Самарской области, повышение квалификации учителей, работающих с программными продуктами ГК «Астра». Предполагается также создание специализированных учебных аудиторий, оснащённых ОС Astra Linux и другими решениями разработчика, для проведения занятий в рамках основного и дополнительного образования студентов и школьников.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области: «Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет нашей страны, и мы в Самарской области ведем комплексную работу для ее решения. Отечественные разработки в ИT-сфере являются основой для развития технологий. ГК «Астра» - один из лидеров по разработке современных, надежных и удобных для пользователей цифровых продуктов. Подписанное сегодня соглашение позволит ускорить процесс внедрения в Самарской области российских цифровых решений в таких важных для нас сферах, как образование, медицина, работа органов исполнительной власти».

Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра»: «Самарская область – один из первых регионов, который действительно очень серьезно нацелен на комплексное импортозамещение и внедрение отечественных решений. Со своей стороны, ГК «Астра» готова к такому массовому внедрению, может давать быстрые и качественные результаты. Мы выделили на это достаточно ресурсов. У нас большой опыт реализации проектов перевода инфраструктур различных организаций на отечественные решения, есть все инструменты и методологии перехода, которые позволяют сохранить работоспособность информационных систем. Мы видим интерес к нашим решениям не только со стороны власти, но и бизнеса, финансового сектора, промышленного комплекса региона. Уверен, что наше плотное сотрудничество с правительством Самарской области поможет эффективно осуществить этот переход».

Михаил Рожков, Parma TG: Основной рост российского рынка BI придется на 2024 год Бизнес

***

ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.