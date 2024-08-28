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«ТрансТелеКом» обеспечил интернетом Всероссийский молодежный форум «iВолга» в Самарской области

Компания «ТрансТелеКом» выступила телекоммуникационным партнером Всероссийского молодежного форума Движения Первых «iВолга», который прошел на Мастрюковских озерах в Самарской области. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКома».

В 2024 г. для участников мероприятия было организовано более 70 точек Wi-Fi и пять точек с публичным Wi-Fi и авторизацией на всей территории. Также компания обеспечила более 60 точек в приватной Wi-Fi сети на более чем 50 объектах инфраструктуры фестиваля. Общая пропускная способность предоставляемых каналов составила более 7 Гбит. На протяжении всех дней форума круглосуточно дежурили бригады специалистов Компании «ТрансТелеКом» для обеспечения непрерывной работы сервисов связи.

«Партнерство с Форумом стало для нас ежегодным. Приятно, что организаторы доверяют нам как надежному провайдеру связи. Со своей стороны мы делаем все, чтобы участники были обеспечены бесперебойным и быстрым интернетом», - отметил директор Макрорегиона Верхневолжский компании ТрансТелеКом Андрей Колесник.

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