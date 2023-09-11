«1С-рарус» создала цифровую систему взаимодействия с потребителями в «Самарской сетевой компании»

В «Самарской сетевой компании» автоматизировано технологическое присоединение потребителей к сети энергоснабжения, учет и начисление потребленной электрической энергии. Созданные отраслевые подсистемы интегрированы с учетной системой компании и клиентским веб-сервисом.

Команда «1С‑рарус» в Самаре завершила проект по созданию цифровой системы взаимодействия с потребителями в «Самарской сетевой компании».

«Самарская сетевая компания» отвечает за транспортировку электроэнергии и обслуживает подстанции, воздушные и кабельные линии в 34 муниципалитетах Самарской области. В компании работает 2,8 тыс. сотрудников.

В ходе проекта разработаны 2 подсистемы на базе платформы «1С:Предприятие 8».

Подсистема «Учет электрической энергии» для учета и начисления потребленной электроэнергии уже апробирована и успешно используется в «Самарской сетевой компании».

Новая подсистема «Автоматизированное рабочее место «Центр обслуживания потребителей» (далее «Центр обслуживания потребителей») автоматизировала процесс технологического присоединения потребителей к сети энергоснабжения. С помощью подсистемы частные лица и организации оформляют заявки на подключение к электросетям «Самарской сетевой компании», получают консультации. Автоматизировано 200 рабочих мест.

По результатам внедрения подсистемы «Центр обслуживания потребителей»: процедура технологического присоединения к электрическим сетям переведена в цифровой формат: от момента подачи заявки потребителем — до момента получения технических условий; увеличена скорость реакции «Самарской сетевой компании» на обращения потребителей. В 2 раза сокращены сроки обработки документации; обеспечен постоянный контроль за сроками предоставления документов потребителям согласно действующему законодательству РФ; подсистема интегрирована с основной учетной системой компании «1С:Управление производственным предприятием». Из «Центра обслуживания потребителей» в «1С:УПП» передаются сведения о потребителях и договорах на технологическое присоединение, а обратно возвращаются данные о поступивших оплатах; выполнена интеграция с «Личным кабинетом потребителя» — веб-сервисом на сайте компании для подачи обращений и заявок на технологическое присоединение, отслеживания их исполнения, записи на приём, передачи показаний потребленной электроэнергии, договоров и статусов их согласования.

Александр Савиных, начальник управления ИТ «Самарской сетевой компании», сказал: «Благодаря автоматизации и интеграции подсистем с сервисом «Личный кабинет» мы отказались от бумажных и отдельных разрозненных электронных документов. Наш партнер, самарский филиал «1С‑Рарус», организовал линию поддержки системы и пользователей. Поддерживается необходимая производительность и стабильность системы. Реализовано большое количество доработок и улучшений, что существенно повысило скорость и удобство работы пользователей в системе».